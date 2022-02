Excent fait appel à l'Upssitech pour accélérer sa montée en compétence en robotique industrielle

Pour répondre à la demande de ses clients industriels et les accompagner dans leur transformation digitale pour des applications robotisées à la fois complexes et diversifiées, le groupe d'ingénierie Excent (700 salariés, 60 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2021) a fait le choix de frapper à la porte de l'Upssitech.



Depuis un peu plus de 10 ans, l'école d'ingénieurs de l'UPS (Université Paul Sabatier), à Toulouse, mobilise l'ensemble des étudiants de dernière année de son département SRI (systèmes robotiques et interactifs) dans le cadre d'un dispositif PGE (projet de grande envergure).



Un dispositif pédagogique original





"L'objectif est de placer nos étudiants dans un contexte professionnel, de mobiliser leurs compétences technologiques, mais aussi de les sensibiliser à la gestion de projet et aux contraintes du travail collaboratif", précise Frédéric Lerasle, professeur à l'UPS, chercheur au Laas-CNRS et responsable de la filière SRI. Un partenariat entreprise-université bien rodé, qui a fait ses preuves.



Le département SRI a déjà à son actif des projets conduits avec de grands donneurs d'ordres tels qu'



Une solution flexible de robotique industrielle Pendant 6 mois, les 20 étudiants-ingénieurs de la même promotion sont mobilisés autour d'un seul et même projet, sur la base d'un cahier des charges établi par une entreprise partenaire. Organisés en équipes, ils travaillent en conditions réelles, en partenariat avec les équipes de R&D du partenaire, en mode "mini-entreprise".

Cette année, avec Excent, le projet, baptisé DBRIF, pour Déplacement d'un Bras Robotique pour l'Identification de Formes, porte sur de la robotique industrielle. L'objectif est de localiser, détecter et analyser des perçages sur des surfaces métalliques. Excent souhaite se doter d'un système robotisé flexible intégrant de la vision, avec des fonctionnalités d'identification et de contrôle qualité.



"Excent nous a approché avec un cahier des charges très précis portant sur un premier démonstrateur, capable de localiser, détecter et analyser des perçages sur des surfaces métalliques, plates ou courbées. L'objectif est de s'adapter à des tâches diversifiées, telles que le vissage, le perçage ou le rivetage", explique Margot Cobourg, étudiante-ingénieure, en charge de la gestion globale du projet et de la communication interne entre les différentes équipes techniques.



A l'arrivée : un dispositif baptisé Sauron (un clin d’oeil Seigneur des anneaux), associant un bras robotisé 6 axes équipé d'une caméra 2 D et le développement d'une solution complète intégrant de l'analyse d'image, de l'IA, une IHM (interface Homme-Machine) intuitive et tous les outils de communication connexes. "Entre autre, les étudiants ont développé des algorithmes qui permettent de se libérer de la précision mécanique du positionnement des plaques en approche du robot", précise Frédéric Lerasle.



Une montée en compétence pour Excent