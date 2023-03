Exit le RGPD : le Royaume-Uni assouplit ses règles sur la protection des données

Londres fait son Brexit sur la protection des données. Jeudi 9 mars, le gouvernement britannique a confirmé qu’il allait assouplir ses règles dans le domaine, vestiges de son appartenance à l’Union européenne. Objectif : établir un nouveau cadre réglementaire plus favorable aux entreprises, qui seront “libérées de lourdeurs bureaucratiques inutiles”, selon Michelle Donelan, la ministre du Numérique.



Contrairement à ce qui avait été annoncé l’an passé, le Royaume-Uni ne va pas remplacer entièrement le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Le gouvernement souhaite désormais conserver les “meilleurs éléments” de la réglementation européenne, tout en abandonnant certaines limitations et obligations de reporting pour les entreprises. Cela se traduirait par plus de 4 milliards de livres (4,5 milliards d'euros) d’économies en dix ans.

Collecte des données

Le projet de réforme va notamment permettre aux sociétés de collecter plus facilement des données sans le consentement de leurs utilisateurs, par exemple dans le cadre de leur politique de recherche et de développement. Les obligations de consentement sur le dépôt de cookies seront aussi allégées. Et le recrutement d’un responsable interne de la protection des données ne sera plus imposé par la loi.



“Ces changements donneront aux entreprises une plus grande confiance juridique pour mener des recherches, fournir des services commerciaux et développer de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle”, se félicite Julian David, directeur du lobby TechUK. Et de souligner que le Royaume-Uni pourrait devenir plus attractif pour les projets de recherche.



L’impact de ce nouveau cadre réglementaire pourrait cependant être limité : les groupes britanniques devront en effet toujours respecter le RGPD pour leurs activités dans l’Union européenne. Ils pourraient ainsi choisir de s’aligner uniquement sur la réglementation bruxelloise, pour éviter la cohabitation en interne de deux régimes différents. En outre, ils devront toujours embaucher un responsable affecté à la protection des données.