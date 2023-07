Twitter : Elon Musk renomme le réseau social en X

44 milliards de dollars auront suffi à effacer l’héritage unique de Twitter, bâti depuis le lancement du réseau social en 2006. Celui-ci s’apprête en effet, sous l’impulsion de son sulfureux propriétaire Elon Musk, à changer de nom ce lundi 24 juillet.



Le patron de Tesla et SpaceX l’a dévoilé dans une série de tweets et de logos publiés tout au long du week-end : l’oiseau bleu laissera sa place à un simple X, qu’affectionne tout particulièrement Elon Musk. "Twitter a eu un énorme impact et a changé notre façon de communiquer. Aujourd'hui, X va aller plus loin, en transformant la place publique mondiale", a abondé quant à elle Linda Yaccarino, CEO de Twitter et donc de X depuis juin.

Transformations en cascade

Le nom de domaine X.com renvoie désormais vers Twitter. Et il semble qu’Elon Musk ne l’a pas choisi au hasard : en 1999, l’entrepreneur et trois de ses associés avait baptisé ainsi leur projet de banque en ligne, qui allait fusionner avec Confinity (fondée entre autres par Peter Thiel) pour devenir PayPal.



Les enjeux sont toutefois bien plus importants aujourd’hui. Twitter et ses 350 millions d’utilisateurs annuels à travers le monde ont vu, depuis son acquisition par Elon Musk et le licenciement d'une grande partie des employés, le réseau social changer —et se dégrader selon certains.



Mais, jusqu’ici, en dehors de l’instauration des pastilles bleues de certification payantes, l’amnistie générale dont ont pu bénéficier de très nombreuses personnalités d’extrême-droite, la marchandisation de l’API Twitter et donc la mise à mal de milliers d’applications tierces, le service était dans les grandes lignes resté le même.

"Alimenté par l’intelligence artificielle"

Avec X, Elon Musk et Linda Yaccarino promettent un saut dans le vide. "Il n'y a absolument aucune limite à cette transformation. X sera la plateforme qui pourra fournir, eh bien....tout", a présagé la CEO du réseau social. L’Américaine a également tenu à dissiper quelque peu l’épais brouillard enveloppant cette annonce : "X est l'état futur de l'interactivité illimitée – centré sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements/la banque – créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités."



Sans qu’on en sache davantage à ce stade, Linda Yaccarino a aussi révélé que X serait "alimenté par l’intelligence artificielle". xAI, la start-up lancée par Elon Musk il y a deux semaines à peine, travaillera assurément avec et pour le réseau social dans cette phase transformative.