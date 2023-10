Exotec implante sa R&D logicielle à Lyon

L'entreprise lilloise Exotec implante une activité de R&D dans les logiciels d'automatisation à Lyon. Cette start-up spécialisée dans les robots pour les entrepôts logistiques va prendre des bureaux à La Part-Dieu pour abriter une dizaine d'ingénieurs dans un premier temps.



"Dès 2025, nous prévoyons d'ajouter une activité de conception et d'assemblage industriel", ajoute Renaud Heitz, cofondateur de cette start-up devenue une licorne l'an dernier, à la faveur d'une levée de fonds de 335 millions de dollars, valorisant l’entreprise à 2 milliards de dollars. Depuis Exotec a beaucoup grandi, puisqu'elle emploie 800 personnes, dont la moitié à l'étranger. Elle a réalisé 155 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 grâce à ses trois usines à Lille. Elle prévoit une croissance de 80% cette année.

Apporter du service autour des robots

En sélectionnant une implantation à Lyon, la pépite industrielle a voulu se rapprocher des bassins économiques de Lyon, Grenoble et Saint-Etienne, "et des écoles d'ingénieurs de la région", précise Renaud Heitz, qui entrevoit une centaine de recrutements d'ici à 2025. A trois heures de Lille en TGV, le site lyonnais est aussi facilement accessible pour tout le sud est du pays.



Grâce à ses robots et à ses automates de convoyage, Exotec a fait une percée fulgurante dans les entrepôts des grands logisticiens mondiaux, y compris aux Etats-Unis où s’est installé l’autre cofondateur, Romain Moulin.



"Nous nous développons en amont de la chaine, en proposant des logiciels de warehouse execution system, qui gèrent l'orchestration des différentes briques du système d'exploitation à l'échelle de l'entrepôt, en lien avec les ERP de l'entreprise", expose Renaud Heitz. La solution a été choisie par Decathlon par exemple. Autrement dit, la start-up devenue une ETI entre en concurrence avec les intégrateurs et les éditeurs d'ERP pour le secteur de la logistique.