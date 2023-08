La start-up Caden lève 15 millions de dollars pour offrir une alternative aux cookies tiers

La fin annoncée des cookies tiers semble avoir inspiré nombre d'entrepreneurs, les start-ups qui promettent à leurs clients une monétisation de leurs données personnelles se multipliant. John Roa, fondateur de Caden, fait partie de ceux qui voient dans un changement de paradigme général sur la vie privée une opportunité commerciale. Cette semaine, la start-up lancée en 2022 a annoncé une levée de fonds en série A de 15 millions de dollars.



Le service, destiné à des internautes acceptant de vendre leurs données personnelles à des entreprises qu'ils sélectionnent, a séduit plusieurs sociétés d'investissement, dont Nava Ventures. Cité par le média américain TechCrunch, le patron de Caden dit vouloir, grâce à ce récent tour de table, développer un outil d'intelligence artificielle capable d'offrir aux entreprises des données contextuelles supplémentaires sur le comportement de leurs utilisateurs.

"Un revenu passif" à gagner

Basée à New York, la start-up a levé plus de 24 millions de dollars depuis son lancement. Des fonds qui lui ont permis, en un an et demi, d'affiner son concept original et d'établir une stratégie pour attirer, non seulement des annonceurs avides d'alternatives pour collecter des données personnelles, mais aussi des utilisateurs consentants. À cet égard, la start-up mise sur une façon simple de les récompenser.



"Nous offrons un revenu passif aux utilisateurs d'une manière sûre et durable", explique John Roa à TechCrunch. Les internautes doivent ainsi, dès leur inscription, lier leurs comptes YouTube, Amazon ou Deliveroo. Caden reçoit les données personnelles stockées sur ces services et peut les échanger contre la rémunération de l'utilisateur avec des entreprises tierces également inscrites sur la plateforme.



Le fondateur de la start-up précise que ses clients ont le contrôle sur les informations qu'ils cèdent et qu'ils peuvent se rétracter à tout moment. Quant au stockage de ces d'informations, Caden prévoit, en plus d'un coffre-fort crypté, une anonymisation complète des données personnelles avant que celles-ci soient partagées à des tiers.



Particulièrement simple, le concept de Caden s'ancre parfaitement dans l'actualité. Google a récemment emboîté le pas à Apple et son App Tracking Transparency, avec le déploiement de Privacy Sandbox et la suppression des cookies tiers pour 1% des utilisateurs de Chrome au premier trimestre 2024. Des décisions majeures qui pourraient à terme peser sur les revenus publicitaires de nombreuses entreprises, auxquelles Caden propose justement une solution de remplacement.