Explosion des arnaques à la Ponzi en 2022, alimentée par les cryptos

On l'avait vu venir, mais un avocat américain vient étayer le phénomène avec des chiffres. Les cryptomonnaies et les pyramides de Ponzi, c'est une grande histoire d'amour. Selon les données compilées par Jordan Maglich, collaborateur au sein du cabinet Raymond James et auteur du blog Ponzitracker, une vente pyramidale sur quatre découvertes en 2022 et d'au moins un million de dollars était liée aux cryptomonnaies.

Si l'avocat précise que ces chiffres ne sont pas exhaustifs et portent surtout sur les fraudes ayant un impact aux États-Unis, elles sont néanmoins un indicateur intéressant.

Plus de 5 milliards de dollars de fraudes en 2022

Les fraudes à la Ponzi désignent des montages dans lesquels les investissements des premiers entrants dans l'arnaque sont rémunérés par ceux des clients qui rejoignent l'opération par la suite. Les auteurs de ces fraudes promettent monts et merveilles aux investisseurs, et ne peuvent tenir leurs promesses que le temps que de nouveaux "pigeons" continuent de mordre à l'hameçon. Lorsque les sommes injectées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à rémunérer les autres parties prenantes, la pyramide s'écroule. Dans l'histoire récente, c'est l'affaire Bernard Madoff, en 2008, qui a illustré avec retentissement ce schéma.

Plus près de nous, ce sont les cryptomonnaies. Plus de 25% des 57 pyramides de Ponzi recensées par Ponzitracker l'année dernière impliquaient des cryptomonnaies. Ces arnaques ont représenté près de 3 milliards de dollars de pertes potentielles pour les victimes, soit plus de la moitié de toutes les fraudes à la Ponzi détectées en 2022 pour un total de plus de 5,3 milliards de dollars.

Le nombre total de pyramides de Ponzi mises au jour en 2022 est supérieur de 70% à celui des affaires compilées en 2021, selon les données du blog. Cela étant, 2021 avait marqué un plus bas dans ce type de fraude depuis 2008. Le record de fraudes cumulées l'année dernière s'explique par la présence de huit arnaques à plus de 100 millions de dollars, dont 5 relatives à des opérations en cryptomonnaies.