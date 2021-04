Exyn Technologies assure avoir réalisé un vol de drone autonome

Exyn Technologies a annoncé mardi 27 avril 2021 avoir réalisé un vol de drone autonome. La start-up évoque un niveau d'autonomie 4A pour sa technologie. La classification d'Exyn Technologies se réfère à celle faite pour l'industrie automobile, et la catégorie 4A signifie que le drone peut voler de façon autonome dans un espace restreint sans avoir besoin d'un opérateur susceptible de reprendre le contrôle à tout moment.



Ni GPS ni description précise de mission

"Les gens parlent de l'autonomie de niveau 4 pour les voitures autonome depuis un certain temps, mais avoir le même degré d'intelligence condensé à bord d'un drone autonome est un défi d'ingénierie entièrement différent", commente Jason Derenick, CTO d'Exyn Technologies, dans un communiqué. Contrairement à un véhicule, un drone autonome doit être capable de manœuvrer dans trois axes différents et l'ensemble de son intelligence et de ses capteurs sont miniaturisés au maximum afin de pouvoir être embarqués sur l'appareil.



La capacité d'un drone à voler hors du champ de vision de l'opérateur est une première étape primordiale pour le développement de ces technologies. Le fait de ne pas avoir besoin de connecter en permanence le drone avec un opérateur susceptible d'en reprendre le contrôle, est tout aussi important.



Dans le niveau 3, décrit par Exyn Technlogies, l'opérateur doit définir précisément la mission de l'appareil et les endroits par lesquels il doit passer. Dans le niveau 4, il suffit de définir une zone d'intérêt et le drone définira lui-même le trajet à réaliser et les points spécifiques sur lesquels s'arrêter.



Les différents niveau d'autonomie pour les appareils volants selon Exyn Technologies.



Inspection industrielles et minières

Exyn Technologies développe des drones qui réalisent eux-mêmes l'ensemble des calculs nécessaires pour qu'ils puissent se repérer dans l'espace et dans un environnement. Le drone n'a pas besoin d'un signal GPS ce qui signifie qu'il peut voler dans des environnements complexes et dépourvus de connexion, comme les mines.



La start-up explique que ses drones sont conçus pour réaliser des missions d'inspections industrielles, de recherche et de sauvetage, et des opérations d'intelligence, de surveillance et reconnaissance pour des gouvernements. Ils sont totalement autonomes lors de l'exploration et ne nécessitent aucune interaction humaine durant leur mission et peuvent collecter d'importants volumes de données.



Exyn Technologies assure avoir déjà commercialisé son drone auprès de clients majeurs dans les domaines de l'exploitation minière, la construction et la logistique et déployer les capacités d'autonomie de niveau 4 au cours des prochains mois.