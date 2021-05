Face à la pénurie de semi-conducteurs, Taïwan tire son épingle du jeu

Conséquence directe de la pandémie : la pénurie d'approvisionnement en semi-conducteurs. Face à l'explosion de la demande en matériel informatique, à l'arrivée de la 5G et aux mesures de confinement, les usines à travers le monde peinent à répondre à la demande massive. Une crise qui entrave sérieusement, entre autres, la production automobile mondiale.



À Taïwan, berceau des fournisseurs tels que le géant Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ou encore United Microelectronics Corp (UMC), cette crise est aussi synonyme de croissance. L'île a vu ses exportations exploser, rapporte Bloomberg le 7 mai. Celles-ci ont même dépassé les estimations, atteignant la croissance la plus rapide depuis plus de dix ans.



Des chiffres records

La valeur des exportations a ainsi augmenté de 38,7 % en avril par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 35 milliards de dollars, un chiffre élevé proche du record de mars, a déclaré le ministère des Finances de Taïwan. Et ce n'est pas près de s'arrêter là. La puissance de la demande mondiale pourrait propulser Taïwan vers sa plus forte croissance économique depuis plus d'une décennie. Les responsables économiques en sont de plus en plus convaincus, la croissance annuelle dépassera probablement 5 %, après avoir atteint 8 % au premier trimestre.



Les entreprises taïwanaises investissent massivement dans leur pays pour tenter de répondre à la forte demande étrangère de composants technologiques, notamment de semi-conducteurs. Au cours du seul mois dernier, UMC et Nanya Technology Corp ont toutes deux annoncé de nouveaux investissements d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, tandis que TSMC a augmenté son objectif de dépenses d'investissement pour 2021 à environ 30 milliards de dollars. Le géant a toutefois prévenu, cette pénurie risque de durer jusqu'en 2022.