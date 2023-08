Après la fronde, Zoom n'utilisera plus les appels pour entraîner ses modèles d'IA

Après plusieurs jours d'une lutte acharnée contre la politique de Zoom en matière d'intelligence artificielle, des internautes ont obtenu gain de cause. Vendredi, la société qui édite le logiciel de visioconférence dont la popularité n'est plus à prouver depuis le début de la pandémie de Covid-19, a annoncé avoir mis à jour ses conditions d'utilisation. Zoom Video Communications n'utilisera plus le contenu des appels de ses clients pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle.

Rétropédalage

La société californienne a suscité la colère de nombreux internautes après qu'un tweet viral, publié le dimanche 6 août, a dénoncé ses pratiques de collecte et de traitement de données. En mars dernier, Zoom s'était en effet discrètement octroyé le droit, via ses conditions d'utilisation, d'employer le contenu d'appels vidéo à l'entraînement de ses outils d'IA dernier cri, Zoom IQ Meeting et Zoom IQ Team Chat Compose. Face à une levée de boucliers tardive, Zoom avait finalement réagi dans une note de blog et donné à ses utilisateurs la possibilité de refuser cette collecte d'informations.



Avant, donc, d'y mettre un terme définitif la semaine dernière en abandonnant purement et simplement la pratique. Smita Hashim, chief operating officer de l'entreprise, a précisé que l'entièreté du contenu des appels, "données audio, vidéo, chat, partage d'écran, pièces jointes ou autres communications comme le contenu des clients (tels que les résultats des sondages, les tableaux blancs et les réactions)", ne serait plus collectée au profit de l'intelligence artificielle. Que cela concerne les modèles d'IA de Zoom ou ceux d'entreprises tierces partenaires.



Au sortir de la pandémie de Covid-19, Zoom voit le télétravail généralisé s'évanouir dans la plupart des entreprises et tente, notamment en mettant en œuvre des outils d'IA, de conserver sa base d'utilisateurs. Il semblerait désormais, et c'est à saluer, que l'entreprise préfère à ce sujet faire preuve d'écoute, plutôt que d'ignorer des retours inquiets légitimes.