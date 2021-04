Facebook acquiert Downpour Interactive, le studio derrière le jeu de réalité virtuelle Onward

Un nouveau studio de développement de jeux vidéo rejoint Facebook. Il s'agit cette fois-ci de Downpour Interactive, le studio indépendant à l'origine d'Onward. Mike Verdu, VP of AR/VR Content chez Facebook, a annoncé la nouvelle ce 30 avril en fin de soirée. Ce jeu de tir multijoueur, orienté simulation militaire et poussant le réalisme au maximum, est né en 2016 de la volonté d'un seul homme, Dante Buckley. Il voulait transposer ce genre, rendu populaire entre autres par Counter Strike, en réalité virtuelle.



Un jeu plébiscité sur l'Oculus Quest

Le succès d'Onward ne s'est pas démenti depuis, et Dante Buckley a fondé un studio pour continuer à l'étoffer de nouvelles fonctionnalités. Comme la majorité des développeurs, Downpour Interactive a vite compris le potentiel de l'Oculus Quest et y a porté le jeu en 2019 avec l'aide du studio Coatsink. Ce fut une tâche ardue mais aussi un choix judicieux puisqu'Onward a dépassé les 10 millions de dollars de revenus sur Quest il y a trois mois.





L'acquisition du studio par Facebook, dont le montant n'a pas été communiqué, doit lui permettre de faire grandir le jeu de façon plus ambitieuse encore, et à terme de se lancer sur le développement d'autres titres. L'équipe complète de Downpour Interactive rejoindra Oculus Studios. Facebook a par ailleurs tenu à préciser que le jeu restera supporté sur toutes les plateformes où il est actuellement présent, y compris Steam.



Quatrième acquisition dans un contexte de consolidation du marché

Ce rachat s'inscrit dans la logique "sociale" chère à Facebook car Onward dispose d'une communauté très active, et viendra compléter ses trois précédentes acquisitions : Beat Games, Sanzaru Games et Ready at Dawn. L'entreprise a par ailleurs conclu des partenariats avec Ubisoft autour des licences Assassin's Creed et Splinter Cell, ainsi qu'avec Capcom pour publier une version de Resident Evil 4 intégralement repensée pour la réalité virtuelle (développée par Armature Studio).



Cette stratégie s'inscrit dans la tendance générale à la consolidation du marché du jeu vidéo depuis cinq ans, qui s'est traduit récemment par l'acquisition de Zenimax par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars, ou encore d'Insomniac Games (développeur de Stormland) par Sony en 2019.