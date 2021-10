Facebook aura dépensé plus de 10 milliards de dollars dans l'AR/VR en 2021

Facebook a présenté ses résultats trimestriels lundi 28 octobre au soir. L'entreprise y a notamment annoncé que ses dépenses dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée (AR/VR) seront supérieures à 10 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Mark Zuckerberg a aussi prévenu les investisseurs que ces dépenses sont amenées à augmenter progressivement dans les années qui viennent.



Un pari sur l'avenir

Il s'agit d'un pari sur l'avenir que le dirigeant a fait il y a longtemps, dès son acquisition de la start-up Oculus pour 2,3 milliards de dollars en 2014. L'entreprise n'a eu de cesse de recruter et d'investir depuis. Dernière annonce en date : l'objectif de recruter 10 000 personnes en Europe pour travailler sur ces thématiques.



Un projet pour lequel Facebook a choisi depuis quelques mois l'appellation de "métavers", terme à la mode impliquant une navigation immersive en 3D temps réel entre différents "mondes virtuels". Mark Zuckerberg a pour but "d'atteindre un milliard d'individus" d'ici la fin de la décennie avec ce concept, qu'il décrit comme "le successeur de l'Internet mobile".



Reality Labs prend son indépendance

Signe que les choses s'accélèrent, Facebook scindera ses déclarations financières concernant Reality Labs, sa division dédiée à l'AR/VR, à partir du quatrième trimestre 2021. L'implication pourrait être que ses résultats financiers (ventes de l'Oculus Quest 2 et des applications associées) sont suffisamment bons pour le justifier, malgré les investissements colossaux dont elle bénéficie et qui ne la prendront pas profitable avant longtemps.



De manière plus générale, les résultats de Facebook sont bons. L'entreprise, qui s'apprête à changer de nom pour refléter ses nouvelles priorités dans (roulements de tambour) la réalité virtuelle et augmentée, a généré 29 milliards de chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021, contre 21,5 milliards à la même période en 2020.



Facebook et Instagram vont se recentrer sur les jeunes adultes

Si elle voit "le métavers" comme son avenir, elle n'oublie pas ses produits actuels pour autant. Mark Zuckerberg a notamment reconnu que les réseaux sociaux Facebook et surtout Instagram sont en difficulté sur la démographie des jeunes adultes, qui ont migré vers TikTok. L'entreprise va donc s'atteler à reconquérir cette cible précieuse, et va cesser dans le cas de Facebook "d'optimiser le produit pour les personnes plus âgées". C'est sans doute plus facile à dire qu'à faire, les jeunes étant à la recherche de nouveauté et dédaigneux envers l'existant. Le dirigeant a cependant prévenu que ce changement prendrait des années à mettre en œuvre.