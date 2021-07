Facebook crée une équipe dédiée au Metaverse, un réseau reliant plusieurs mondes virtuels

Andrew Bosworth, VP of AR/VR chez Facebook, a annoncé dans un post Facebook la création d'une nouvelle unité dédiée au Metaverse au sein de Facebook Reality Labs. Elle rassemblera "les équipes chargées de mettre en place de manière responsable ce travail ambitieux".



Vishal Shah, VP of products au sein d'Instagram, va présider cette nouvelle équipe. Vivek Sharma, VP of Facebook Gaming, dirigera désormais les équipes Horizon et Jason Rubin, VP Play au sein Oculus, sera à la tête de l'équipe dédiée au contenu.



Créer des passerelles entre différents mondes

Le Metaverse, concept cher à de nombreux aficionados de la réalité virtuelle, désigne un réseau reliant de multiples mondes. Cette sorte de monde virtuel permet de connecter des expériences entre elles et dans lequel les utilisateurs peuvent interagir sous forme d'avatars.



"La qualité déterminante du Metaverse sera la présence, le sentiment d'être réellement présent avec les gens", raconte Andrew Bosworth. C'est en suivant cet objectif que Facebook travaille sur la création de produits, ajoute-t-il. Ainsi, "Portal et Oculus peuvent vous téléporter dans une pièce avec une autre personne, quelle que soit la distance physique, ou dans de nouveaux mondes et expériences virtuels."



Mais la création du Metaverse nécessite d'effacer totalement les frontières entre les différentes expériences proposées par le géant américain. D'où l'idée de "créer un tissu conjonctif (…) afin que vous puissiez vous affranchir des limites de la physique et vous déplacer entre eux avec la même facilité que si vous vous déplaciez d'une pièce à l'autre de votre maison", imagine Andrew Bosworth.



Facebook veut donner vie au Metaverse

Cette annonce intervient quelques jours après la publication d'une interview de Mark Zuckerberg menée par The Verge. Le CEO de Facebook y détaille son ambition de "donner vie au Metaverse" au cours des cinq prochaines années. A ses yeux, le Metaverse va beaucoup plus loin que la réalité augmentée. En effet, "il sera accessible sur toutes nos différentes plateformes informatiques, VR et AR, mais aussi PC ainsi que les smartphones et consoles de jeux".



Facebook n'est pas la seule entreprise à s'intéresser de près au Metaverse. Epic Games, éditeur du moteur graphique Unreal Engine et du jeu à succès Fortnite, mise également beaucoup sur ce concept à travers de nombreuses acquisitions. La dernière en date est Sketchfab qui propose une solution d'hébergement et de visualisation de contenus 3D.