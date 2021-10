Facebook donne un aperçu de trois prototypes de casques AR/VR issus de sa division R&D

Le mois d'octobre est décidément riche en annonces pour le secteur de la réalité virtuelle et augmentée. Alors que HTC doit annoncer un nouveau casque en fin d'après-midi et que la start-up finlandaise Varjo prépare sa propre annonce la semaine prochaine, Facebook a donné un aperçu de plusieurs prototypes sortis de son laboratoire de recherche de Redmond le 13 octobre au soir.



Atteindre la capacité visuelle maximale de l'œil humain

C'est Mark Zuckerberg lui-même qui a ouvert le bal en publiant une photo de lui essayant un casque doté d'une résolution "rétinienne", c'est-à-dire suffisamment élevée pour que l'œil ne soit pas capable de distinguer les pixels de l'écran.





Andrew Bosworth, qui dirige l'immense division AR/VR de Facebook et s'apprête à en devenir le CTO, a de son côté mis en avant deux prototypes sur Twitter. Le premier est un casque léger au look de visière, possiblement conçu pour des usages de réalité augmentée par pass-through. Le second, à l'aspect moins peaufiné, semble équipé de capteurs donc l'objectif pourrait être de suivre les mouvements du visage. Andrew Bosworth n'a pas donné de détails sur les appareils.





Quoiqu'il en soit, il ne fait pas de doute que ces casques disposent de fonctionnalités surpassant ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. S'agissant de prototypes de recherche, ils n'ont néanmoins pas vocation à être commercialisés.





Une conférence Facebook Connect qui s'annonce chargée

Le fait de dévoiler ces appareils la veille de l'annonce de HTC n'est pas anodine : l'objectif est de faire de l'ombre à cette dernière. Mais le timing choisi par HTC est lui-même lié à la conférence Facebook Connect 2, qui se tiendra en ligne le 28 octobre.



Cette dernière promet d'être chargée, comme en témoigne l'enchaînement de "pré-annonces" de la part de Facebook, qu'il s'agisse de ces prototypes, de la sortie discrète des très attendus jeux Lone Echo II et Resident Evil 4 VR, ou d'autres sujets liés à la perception. Il y a notamment des rumeurs persistantes sur l'annonce d'un casque "Quest Pro". Peut-être en apprendra-t-on aussi un peu plus sur ces nouveaux prototypes.