Facebook lance de nouvelles fonctionnalités de shopping

Facebook poursuit son développement dans l'e-commerce, en annonçant plusieurs nouvelles fonctionnalités sur son réseau social : Shop in Groups, qui permet de créer une boutique de vente en ligne sur la page d'un groupe Facebook ; les recommandations de produit, pour faire remonter dans un post ou un commentaire le lien vers un produit figurant dans un Facebook Shop ; et une fonctionnalité de Live Shopping facilitant les démonstrations produits pour les influenceurs en partenariat avec des marques.



Ces nouveautés sont disponibles à la fois sur ordinateur et sur l'appli iOS et Android. Pour le moment, la plateforme ne prélève aucune commission sur les ventes afin de développer ce nouveau business, mais devrait commencer à le faire en 2023.



Accélération dans l'e-commerce depuis 2020

Les boutiques en ligne sur Facebook et Instagram ont été lancées aux États-Unis en mai 2020, et sont depuis disponibles en France. En avril 2021, un million de boutiques avaient été créées. Elles ciblent principalement les TPE-PME, et proposent un outil de paiement intégré facultatif. Meta base sa stratégie dans l'e-commerce sur l'unification de l'expérience d'achat sur l'ensemble de ses plateformes (Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger), et sur le développement d'outils de reconnaissance d'objets qui permettront à terme de proposer à l'achat des produits contenus par exemple dans des vidéos publiées sur le réseau social.



Le groupe s'efforce par ailleurs de proposer un ensemble de solutions de prospection aux entreprises. Il a notamment lancé en septembre un module permettant aux clients de solliciter un devis via Messenger, par l'intermédiaire d'un bouton situé sur la page Facebook des entreprises. Il a également mis à disposition l'API Messenger sur Instagram, afin de pouvoir intégrer la messagerie au réseau social et répondre plus facilement aux clients.