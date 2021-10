Facebook lance son portefeuille de cryptomonnaie avec Coinbase

Le portefeuille de devises numériques de Facebook, Novi, annoncé dès 2019, est prêt à recevoir des cryptomonnaies. Mais pas encore le Diem (ex-Libra), le stablecoin du réseau social. Facebook a déclaré que Novi faisait l'objet d'une expérimentation en conditions réelles aux Etats-Unis et au Guatemala, et arrivait progressivement sur l'App Store et Google Play. Il permet pour l'instant de capitaliser et d'effectuer des transactions en USDP, un stablecoin (cryptomonnaie indexée en devise à cours légal) indexé sur le dollar créé par la société américaine Paxos.



La plate-forme d'échange de cryptomonnaies Coinbase, qui offre également un portefeuille de devises, est le dépositaire pour Facebook sur ce projet. Il y a un peu plus d'un an, Coinbase avait recruté l'avocat en charge des affaires réglementaires et du lobbying de Facebook, Paul Grewal, au poste de directeur juridique.



"Un nouveau cas d'usage pour les stablecoins", en attendant le diem

David Marcus, directeur de Facebook Financial, a indiqué sur Twitter que cette expérimentation avait pour objectif de "tester les fonctionnalités principales et les capacités opérationnelles en termes de relation client et de conformité". Il espère par ailleurs "démontrer un nouveau cas d'usage de stablecoin, utilisé comme un instrument de paiement, au-delà des usages types actuels."



Le Guatemala a été choisi car selon Facebook, 56% de la population n'a pas un accès satisfaisant aux services bancaires, et l'argent envoyé depuis l'étranger (à 90% des Etats(Unis) représente 14% du PIB.



Pour le moment, Novi ne peut servir qu'aux paiements entre particuliers. Mais l'objectif commercial, in fine, est de fournir un nouveau moyen de paiement utilisable dans les commerces, générateur de frais et donc de chiffre d'affaires pour Novi.



Facebook précise que, une fois que le Diem aura reçu l'aval du régulateur financier, il pourra s'échanger sur Novi.