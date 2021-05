Facebook met ses salons audio, inspirés de Clubhouse, à l'essai

Clubhouse n'a définitivement pas laissé les géants des réseaux sociaux de marbre. Tous veulent une part du succès des salons audio de ce nouveau venu. Si Twitter a mené la charge avec Spaces, Facebook n'est pas en reste. Il a rapidement développé plusieurs alternatives en interne, dont l'une est désormais disponible à l'essai pour ses utilisateurs taïwanais, d'après Bloomberg.



Facebook avait annoncé une série de mises à jour en avril afin de diversifier son offre audio. Parmi celles-ci, ce sont les Live Audio Rooms permettant aux utilisateurs de prendre part à des conversations vocales de groupe, qui sont actuellement à l'essai à Taïwan, l'un des marchés les plus dynamiques de Facebook.



Des salons réservés aux personnalités

En effet, sur l'île, le réseau social est fortement utilisé par les célébrités et les hommes politiques qui y débattent de questions importantes et interagissent avec le public.



Pour l'heure, Facebook limite ce galop d'essai à une poignée de personnalités publiques et prévoit d'introduire prochainement les salons audio en direct dans les groupes Facebook, croit savoir Bloomberg. La société intègre également sa fonction Stars dans cette nouveauté pour permettre aux fans d'acheter des jetons et rémunérer s'ils le souhaitent leurs artistes et autres personnalités favorites.



Le succès de l'audio

Si ces salons audio semblent inspirés par le succès de Clubhouse, ce n'est pas la première fois que Facebook s'inspire de ses concurrents. Que ce soit les Stories d'Instagram, semblables à celles de Snapchat, ou le lancement des Reels au pic du succès de TikTok, Facebook a, à plusieurs reprises, lancé de nouveaux produits similaires à ceux de ses concurrents.



Il faut dire que la popularité de Clubhouse a explosé cette année. Son format informel et ses salons non enregistrés en ont séduit plus d'un, d'Elon Musk à Drake. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg y a lui-même fait une apparition... Outre Twitter et Facebook, ce succès a donné des idées à Slack, LinkedIn et Spotify, qui travaillent tous sur des solutions équivalentes.



De son côté, Facebook souhaite aller plus loin dans son offre audio. Ayant constaté la popularité des pages Facebook de podcasts connus, Facebook a intégré la lecture directement dans son application. Le géant prévoit par la suite la recommandation de nouvelles émissions en fonction des centres d'intérêt des utilisateurs. Il devrait également étendre, à terme, ses salons audio à Messenger.



Enfin, parallèlement aux salons audio, il développe une application de questions-réponses baptisée Hotline, qui est aussi en cours d'essai. Une autre fonctionnalité, nommée Soundbites, servira quant à elle à partager du contenu audio.