Facebook, Microsoft, Uber… Vers une politique hybride de télétravail et une réouverture partielle des bureaux

Le télétravail a été généralisé avec la pandémie de Covid-19. Les grandes entreprises technologiques américaines ont enchaîné les annonces au début de la pandémie et dans les mois qui suivirent sur la mise en place et la prolongation du télétravail. Désormais, elles se préparent à la reprise en présentiel. Facebook, Microsoft, Google ou encore Uber... L'Usine Digitale fait le point sur les politiques de ces différentes entreprises.



Facebook : test hebdomadaire et masque obligatoire

Facebook prévoit de débuter le retour du travail en présentiel en mai 2021, après un an de travail à distance, rapporte The Verge. Mark Zuckerberg, le CEO de l'entreprise, a promis qu'environ la moitié des employés pourrait travailler à distance de façon permanente dans les 5 à 10 ans à venir. Mais d'ici l'établissement d'un plan plus précis sur le télétravail généralisé, les salariés devront revenir, au moins en partie, au bureau.



Son siège social de Menlo Park et ses autres bureaux dans la région de la baie de San Francisco vont rouvrir avec une capacité d'accueil de seulement 10%. Le retour au bureau s'accompagnera de tests hebdomadaires, du port du masque obligatoire dans les locaux ainsi que de mesures de distanciation sociale. Facebook s'attends à ce que ses plus grands bureaux n'atteignent pas 50% de leur capacité avant septembre.



Google et Microsoft, vers un modèle hybride

Le siège social d'Uber rouvre ses portes ce lundi 29 mars. L'entreprise de VTC limite à 20% la capacité d'accueil de ses bureaux et de nombreuses mesures sont prises pour limiter le risque de contagion. Port du masque, nettoyage régulier des bureaux, impossibilité de venir si la personne est cas contact, etc. L'entreprise de VTC n'oblige pas les salariés à revenir dans les bureaux. Cela se fait sur la base du volontariat, et sa politique concernant le télétravail s'applique jusque mi-septembre 2021.



Microsoft rouvre aussi progressivement ses bureaux de Redmond à partir du 29 mars. Toutefois, l'entreprise s'attend à ce que le travail à domicile à temps partiel soit la norme pour les employés de bureau. La firme de Redmond semble se diriger vers un modèle hybride sur le long terme qui permettra aux employés d'alterner les journées au bureau et en télétravail.



Google semble s'orienter vers une politique similaire. En décembre dernier, il a affirmé que ses salariés pourraient travailler à domicile jusqu'en septembre 2021. Lors de cette annonce de la prolongation du télétravail, son patron Sundar Pichai évoquait aussi réfléchir à la mise en place de la "flexible workweek" ou semaine de travail flexible. Cette semaine comprendrait trois jours de travail au bureau, afin de faciliter la collaboration entre les salariés, et le reste de la semaine en télétravail.



Twitter vers le télétravail à plein temps

Dès mai 2020, les employés de Twitter ont été informés que ceux qui le peuvent et qui le souhaitent pourront continuer à travailler depuis leur domicile définitivement. Les personnes le souhaitant pourront revenir dans les bureaux, sous réserve de l'adoption de mesures de protection. Pour l'instant, Twitter n'a pas encore évoqué de date précise pour la réouverture des bureaux.