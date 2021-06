Facebook s'empare du studio BigBox VR à l'origine de Population: One

Facebook poursuit ses emplettes. Le réseau social a annoncé vendredi 11 juin 2021 s'être emparé du studio BigBox VR, spécialisé dans la création de jeux en réalité virtuelle. Le montant de cette acquisition n'est pas précisé par les intéressés.



Le succès de Population: One

Les équipes de BigBox VR vont rejoindre Oculus, la division de Facebook qui s'occupe de tout ce qui est réalité virtuelle. Ce studio est derrière le jeu Population: One qui est un jeu de tir en réalité virtuelle en mode Battle Royale sur lequel plusieurs équipes s'affrontent sur une carte. Le studio a repris les éléments qui ont fait le succès de Fortnite, et il est notamment possible de gagner ou d'acheter divers éléments pour équiper son personnage.



"Population: One, qui a fait irruption sur la scène VR il y a neuf mois à peine, s'est systématiquement classé parmi les titres les plus performants sur la plateforme Oculus, réunissant jusqu'à 24 personnes à la fois pour se connecter, jouer et s'affronter dans un monde virtuel", résume Mike Verdu, VP of content à Facebook Reality Labs, dans un poste de blog. Le jeu est disponible sur Oculus Quest, Oculus Rift et SteamVR, et le studio assure qu'il restera accessible sur l'ensemble de ces plateformes.



De multiples acquisitions

Ce n'est pas la première acquisition de Facebook dans ce domaine qui cherche clairement à renforcer son écosystème et assurer sa pérennité. Le réseau social s'est emparé de Downpour Interactive, le studio derrière le très populaire jeu de réalité virtuelle Onward en avril dernier. Auparavant, il s'était déjà offert Beat Games, Sanzaru Games et Ready at Dawn. Facebook a également conclu des partenariats avec Ubisoft autour des licences Assassin's Creed et Splinter Cell, ainsi qu'avec Capcom pour publier une version de Resident Evil 4 intégralement repensée pour la réalité virtuelle (développée par Armature Studio).