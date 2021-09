Factorial lève 80 millions de dollars pour déployer son logiciel RH en France

La start-up espagnole Factorial annonce ce lundi 6 septembre une levée de fonds de 80 millions de dollars. Le tour de table a été mené par le fonds d’investissement américain Tiger Global et avec le soutien des investisseurs Creandum, Point Nine, K Fund, Venture Capital CRV et Columbia Lake Partners.



Automatiser les RH

Fondée en 2016 par Jordi Romero, Pau Ramón et Bernat Farrero, Factorial a développé un solution cloud pour automatiser la gestion des ressources humaines dans le PME. Ce logiciel SIRH permet de gérer le personnel en mettant en commun les emplois du temps, en facilitant le suivi des horaires et la gestion des fiches de paie.



Ces différentes missions sont centralisées sur une unique plateforme, permettant ainsi aux entreprises de réduire le temps passé à faire des tâches répétitives et administratives jusqu’à 60 heures par mois, promet la jeune pousse basée à Barcelone. Cette solution a séduit des milliers d'entreprises situées dans plus de 60 pays, dont la France.



La France, un marché stratégique

Cette nouvelle levée de fonds intervient moins d'un an après la série A de 18,3 millions de dollars et sera dédiée à un plan d'expansion en France et à l'international. L'Hexagone, avec ses 4 millions de PME (99,84% des entreprises), est un marché stratégique pour Factorial.



Pour réussir ce pari, l'entreprise espère doubler ses effectifs de 250 employés actuellement dans les prochains mois. Ils sont répartis dans des bureaux en Espagne et récemment au Mexique. Factorial doit également s'installer aux Etats-Unis et au Brésil dans les prochains mois.



Pour séduire de nouveaux clients, Factorial compte bien surfer sur la vague de la digitalisation à marche forcée engendrée par la pandémie de Covid-19. Les processus RH n'ont pas échappé à cette tendance. "Il faut aussi tenir compte des environnements de travail plus flexibles, avec la répartition des équipes en télétravail ou en mode hybride et au bureau", commente Jordi Romero, co-fondateur et CEO de Factorial. En 2020, la jeune pousse a ainsi triplé ses ventes.