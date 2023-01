Facturation électronique : Libeo noue un partenariat stratégique avec BNP Paribas

La réforme de la facturation électronique risque d'occuper beaucoup les entreprises dans les prochains mois. Généralisant la réception électronique des factures à partir du 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises, mieux vaut s'y prendre à l'avance pour se préparer et éviter les ratés. Sachant que la facturation se situe au centre des actes de gestion des entreprises, et que le calendrier de la réforme se prolonge ensuite pour généraliser la facture électronique, tant à la réception qu'à l'émission, à l'ensemble des entreprises au 1er juillet 2026.

Une réforme lourde de conséquences pour les entreprises

Il faut savoir que la facture électronique, au sens de cette réforme, n'est pas une simple facture dématérialisée. Elle répond à un format bien spécifique, normé et nécessitant de transiter par un portail certifié par l'Etat. Il n'y aura donc plus de transmission directe entre les clients et les fournisseurs. Plus qu'un portail unique, l'administration fiscale sous-traitera la gestion des plateformes à des opérateurs qui devront obtenir une immatriculation, dits PDP (Plateformes de Dématérialisation Partenaires), ou à des logiciels de gestion (ERP, comptabilité…) offrant des services de dématérialisation non immatriculés, dits OD (Opérateurs de Dématérialisation).

Un nouveau marché considérable, sur lequel se positionnent déjà plusieurs acteurs. Pour le moment, aucun n'a encore obtenu la certification, les premières immatriculations étant attendues fin 2023 – début 2024. L'une de ces plateformes, celle de la start-up Libeo, s'affirme comme un acteur de poids. L'alliance avec Docaposte en septembre dernier, filiale de La Poste spécialisée dans les services de "confiance numérique" (signature électronique, identité numérique, stockage de données sécurisées…), devrait lui procurer un avantage concurrentiel.

Libeo dans l'écosystème BNP Paribas

Libeo annonce ce mardi un partenariat avec BNP Paribas, en perspective de la généralisation de la facture électronique. La plateforme de gestion de la facturation intègre l'écosystème de la banque, en faisant dans un premier temps bénéficier les clients de BNP du paiement instantané au sein de son outil. À terme, elle espère intégrer sa solution dans l'interface de BNP Paribas. Les clients de la banque ne sont en revanche pas obligés de passer par la plateforme de Libeo pour gérer leurs factures.

Il s'agit d'un partenariat significatif dans la mesure où BNP Paribas est un leader européen des services bancaires aux entreprises, et où ce partenariat est le premier entre une grande institution financière et une plateforme de facturation électronique. "L'interopérabilité est l'un des grands enjeux de cette réforme. Or, pour des acteurs non spécialistes, elle implique de se connecter au système de ses concurrents, ce qui n'est pas naturel." D'où l'intérêt, même pour de grands groupes bancaires, de s'associer à des plateformes spécialistes, explique Pierre Dutaret, CEO et co-fondateur de Libeo, à L'Usine Digitale.

Créée fin 2019, Libeo compte 300 000 entreprises connectées à sa plateforme. Sa solution se synchronise avec la plupart des systèmes comptables et de gestion tout-en-un.