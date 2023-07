Facturation électronique : moins d’un an et tant à faire…

Les PDP partenaires de confiance des assujettis

Le dispositif mis en place par l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 concernera 4 millions d’entreprises s’échangeant plus de 2 milliards de factures électroniques chaque année. Si le Portail Public de Facturation (PPF) est le cœur du dispositif, les Plateformes de Dématérialisation Partenaires (PDP) en constituent des rouages essentiels au regard de la diversité des besoins des entreprises et de la volumétrie attendue. Elles joueront un rôle majeur en assurant l’acheminement des factures électroniques du fournisseur vers la plateforme du client mais aussi en communiquant, pour le compte de leurs clients, les données attendues au PPF.



Le Décret du 7 octobre 2022 et son arrêté d’application précisent le cadre d’intervention des PDP. Or, si certaines obligations semblent déjà applicables pour disposer d’une immatriculation, d’autres, au contraire, laissent perplexes les praticiens du domaine.

Authentification et accès aux Plateformes de Dématérialisation Partenaires (PDP)

Ainsi, en est-il de l’article 242 nonies F de l’annexe II au Code général des impôts concernant l’accès à la PDP pour toute personne utilisatrice. Cet article renvoie au Chapitre II du Règlement eIDAS pour ce qui concerne les moyens d’identification électronique et requiert "un niveau de garantie substantiel des moyens d'identification électronique […] au sens des dispositions du règlement d'exécution 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique […]".



Le recours à ce moyen d’identification eIDAS sera obligatoire à compter du 31 décembre 2027 mais d’ici là, les PDP "peuvent recourir à un autre niveau de garantie à la double condition que le dispositif mis en œuvre repose sur :

Une vérification fiable de l'identité de la personne utilisatrice et de sa qualité de représentant légal, mandataire ou délégataire de l'assujetti, au moment de la création d'un compte sur la plateforme ou de l'adhésion aux services proposés par celle-ci ;

Un mécanisme d'authentification à deux facteurs, dont l'un dynamique."

Si l’identification électronique des particuliers constitue un sujet désormais balisé, il n’en va pas de même pour l’identité numérique professionnelle, la gestion du cycle de vie des délégations de pouvoir internes à l’entreprise assujettie pouvant être épineuse. En effet, les personnes ayant à interagir dans le cadre comptable ne figurent pas forcément au Registre du Commerce et des Sociétés et il n’est pas possible d’établir rapidement un lien entre une identité numérique personnelle et la personne morale que l’utilisateur représente.

Une nouvelle voie de sécurisation de la facture électronique : le cachet électronique qualifié

Le décret n° 2023-377 du 16 mai 2023 relatif aux factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d'une signature ou d'un cachet électronique qualifié vient actualiser les dispositions de l’annexe III au CGI en intégrant le cachet électronique qualifié au sens du Règlement eIDAS comme voie de sécurisation des factures électroniques.



Le cachet électronique est un "ensemble de données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous forme électronique pour garantir l'origine et l'intégrité de ces dernières" comme l’énonce l’article 96 F ter I. al.3 de l’annexe III au Code général des impôts.



Un cachet électronique qualifié est, quant à lui, selon le même article "un cachet électronique avancé, conforme à l'article 36 du [Règlement eIDAS] qui est créé à l'aide d'un dispositif de création de cachet électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 39 du règlement précité et qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique répondant aux exigences de l'article 38 du même règlement".



Si cette définition semble limpide, une question reste ouverte quant au créateur du cachet. L’article 96 F ter en question énonce, en effet, qu’il s’agit d’une personne morale sans plus de précision. Or, les acteurs (assujettis et prestataires de services délivrant les cachets) ne savent pas si le cachet en question doit être au nom de l’assujetti, au nom de la PDP ou au nom du prestataire de services de confiance qui délivre ce cachet. Loin d’être anecdotique, la solution retenue pourrait avoir une incidence financière pour les assujettis.



Si la délivrance d’un cachet électronique qualifié propre à chaque assujetti n’est pas d’un coût excessif, l’architecture technique et procédurale à mettre en œuvre pour l’apposition automatique de ce dernier sera à budgéter pour les PDP. Il n’en irait pas de même si le cachet électronique qualifié était délivré au nom de la PDP ou de l’assujetti. Un seul cachet installé sur une infrastructure commune serait suffisant. Mais actuellement (19 juillet 2023) aucun indice venant de l’Administration fiscale ne vient militer en faveur de l’une ou de l’autre hypothèse.

L’archivage électronique des factures

Le débat sur l’archivage électronique des factures par les pouvoirs publics reste entier. Certaines associations comme la FnTC : Fédération des Tiers de Confiance du numérique ou eFutura ont, à de nombreuses reprises, signalé le risque concurrentiel des pouvoirs publics vis-à-vis des acteurs privés mais aussi des questions restées entières comme la responsabilité des pouvoirs publics en cas d’archivage défaillant ou inexistant. De même, si l’assujetti opte pour un archivage via le PPF, la maîtrise de la facture électronique en cas de litige fiscal par la seule administration pourrait biaiser le débat probatoire.



Bien évidemment, les spécifications techniques pourraient permettre d’éclairer plus avant les acteurs du domaine d’ici au 1er juillet 2024. On le comprend, les acteurs du domaine mais aussi les assujettis doivent fixer le cadre et la feuille de route des adaptations qu’ils doivent mettre en place. La réforme de la facturation électronique impose une transformation à marche forcée à l’ensemble de ces acteurs. Ces derniers doivent s’assurer de la conformité de l’exhaustivité des pratiques de facturation tout en faisant évoluer leur écosystème.



Et il reste moins d’un an…



Pascal Agosti, avocat associé, docteur en droit

Caprioli & Associés, membre du réseau JurisDéfi





