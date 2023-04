Fairjungle lève 4 millions d'euros pour gérer l'empreinte écologique des voyages d'affaires

La start-up française Fairjungle développe et commercialise une plateforme SaaS de réservation et de gestion des voyages d’affaires qui permet aux entreprises de contrôler les coûts et l’empreinte écologiques qui y sont liés. Elle annonce ce 3 mars 2023 avoir levé 4 millions d’euros auprès de Galion.exe et de plusieurs business angels, un second tour de table en amorçage après une levée de 2 millions d’euros en 2019.

La somme doit servir à accélérer le déploiement commercial de son logiciel sur le continent européen, à y ajouter de nouvelles fonctionnalités et à recruter trente personnes supplémentaires.

Réduire l’empreinte carbone des entreprises

Pour les entreprises dont les collaborateurs voyagent beaucoup, ces déplacements professionnels constituent une grosse partie de l'empreinte carbone, comptabilisée dans leur Scope 3 dont le calcul est obligatoire depuis janvier.

L’idée de Fairjungle, créée en 2017, est d’aider les services financiers ou RH à gérer ces voyages. Elle propose une plateforme SaaS, sorte de moteur de réservation sur laquelle les collaborateurs peuvent booker leur trajet, leur hébergement et leur voiture de location.

Grâce aux algorithmes d’IA intégrés, le logiciel propose différentes options et compare les prix et l’empreinte carbone de chacune d’elles. Le contenu de plus de 450 compagnies aériennes, d’un million d’hôtels ainsi que d’une dizaine de compagnies ferroviaires européennes et de loueurs de voiture y seraient agrégés.

Politique budgétaire et environnementale intégrée

Les clients peuvent y intégrer leur politique budgétaire et environnementale en insérant des règles comme "nécessiter l’approbation d’un responsable pour les voyages de plus de X euros" ou "toujours privilégier les trajets en train".

"Nous impliquons les voyageurs d’affaires dans une prise de conscience environnementale tout au long de leur parcours, pas seulement à la fin en mode bilan ou compensation", insiste Saad Berrada, le CEO, qui estime se démarquer ainsi de ses concurrents.

L’application centralise toutes les factures sur la plateforme, ce qui évite aux équipes RH de courir après.

Faciliter le processus de réservation des salariés

Quant aux salariés, Fairjungle assure qu'ils n'ont pas à avancer les frais et évitent les recherches fastidieuses, les multiples onglets et la gymnastique mentale nécessaire à comparer tous les services sur différents sites web et à les faire concorder.

Le business modele de Fairjungle ne s’appuie pas sur des commissions à la transaction, mais sur un abonnement mensuel d’accès à la plateforme qui coûte entre 9 et 19 euros par utilisateur, le haut de la fourchette permettant d’avoir accès à des tarifs négociés.

Après six ans d’existence, l’entreprise compte 20 clients parmi lesquels OVH, Winamax ou encore Vinci Aéroports. Elle n’est pas encore rentable mais compte le devenir en investissant dans de nouveaux canaux d’acquisition client et en travaillant sur des partenariats et des programmes de parrainage pour déployer sa solution en Europe auprès d’entreprises de 50 à 1000 collaborateurs.

Voyages d’affaires et pandémie

La start-up assure bénéficier d’une conjoncture favorable suite à l’épidémie de Covid-19, qui aurait fait naître chez les entreprises le besoin de s’assurer de la sécurité sanitaire de ses collaborateurs, que la plateforme mettait beaucoup en avant à ce moment-là.

Elle préfère ainsi voir le verre à moitié plein, mais il n’est pas certain que celles-ci se soucient encore de cet aspect, et de l’autre côté, le secteur du voyage d’affaires a été mis à mal par la crise sanitaire, la démocratisation du télétravail et de la visioconférence ayant poussé les entreprises à ne plus sélectionner que les voyages véritablement essentiels.

Une autre start-up française nommée The Treep est sur le même créneau. Elle a levé 1,6 million d’euros en janvier.