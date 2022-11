Fairmat, Tropee, Livmed's… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Fairmat a levé 34 M€

Immobilier, Construction

Recyclage de composites en fibre de carbone.

Investisseurs: Temasek, CNP, Singular, Pictet, The Friedkin Group International, Raise Sherpas



Tropee a levé 5 M€

Industrie du culturel, image et média

Plateforme no-code de création et lancement de NFT utilitaires.

Investisseurs : Tioga Capital, business angels



Livmed’s a levé 4 M€

Beauté, Santé

Application de livraison de médicaments.

Investisseurs : Sanofi, CMA CGM, Bpifrance, business angels



Simbel a levé 4 M€

RH, Éducation

Solution RH de digitalisation de la formation.

Investisseurs : Speedinvest, Brighteye, business angels



Sami a levé 3,8 M€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Plateforme de mesure et de pilotage des émissions carbonées pour les entreprises.

Investisseurs : Financière Sextant, Financière Chevrillon, business angels



Aniah a levé 3 M€

Applications et technologies d’entreprise

Solution d’analyse de base de données de conception des circuits intégrés.

Investisseurs : Supernova Capital, BNP Paribas Développement, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, business angels



Sonup a levé 3 M€

Beauté, Santé

Solutions digitales de dépistage et de diagnostic des troubles auditifs.

Investisseur : NC



Spectral TMS a levé 2 M€

Applications et technologies d’entreprise

Solution SaaS de réalité augmentée pour les techniciens industriels.

Investisseurs : Elaia, Go Capital



DinMo a levé 1,6 M€

Applications et technologies d’entreprise

Plateforme marketing no-code qui permet de transformer les données clients en audiences.

Investisseurs : Seedcamp, Motier Ventures, Kima Ventures, Financière Saint James, business angels



Screeb a levé 1,5 M€

Applications et technologies d’entreprise

Logiciel d’étude de comportements d’internaute.

Investisseurs : Epopée Gestion, SuperCapital, business angels