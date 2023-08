Fairphone lance son nouveau modèle de smartphone écoresponsable, qui gagne en puissance

Le néerlandais Fairphone, qui a fait du smartphone durable et réparable sa raison d'être, a dévoilé le 30 août son nouveau modèle, le Fairphone 5 sous Android 13. Comme ses prédécesseurs, il parie sur un sourcing équitable et une production éthique, un indice de réparabilité meilleur que celui de ses congénères, et sur la durabilité grâce à l'assurance de mises à jour logicielles et de sécurité sur une période de 8 à 10 ans (contre 5 ans maximum en général pour les autres marques).

Changement de génération en termes de spécifications techniques

Son modèle prédécent, le Fairphone 4, était plutôt positionné moyen de gamme. La cinquième itération accentue la volonté du fabricant européen de proposer un smartphone plus moderne sur ce segment. Il présente un écran OLED de 6,46 pouces à rafraîchissement de 90 Hz et doté d'une résolution de 1224 x 2770, un triple appareil photo de 50 mégapixels (dont un grand angle) utilisant des capteurs Sony, et une batterie 4200 mAh à charge rapide de 30 W. L'appareil, compatible avec la 5G, embarque un SoC Qualcomm QCM6490, utilisé habituellement dans du matériel destiné aux entreprises et comparable selon The Verge à ce que le concepteur de puces proposait pour les smartphones milieu de gamme il y a environ deux ans.



Toujours aussi modulaire dans le but de faciliter sa réparation, il se compose ainsi de 10 composants remplaçables (slot de carte SIM, appareil photo avant et arrière, batterie, port USB…). Selon le constructeur, 70% des 14 matériaux utilisés sont recyclés (aluminium, nickel, cuivre, plastique…) ou issus de la production équitable (lithium, tungstène…). En outre, l'entreprise affirme que 2000 personnes travaillant sur ses lignes de production bénéficient d'un complément de salaire.

699 euros, le prix de l'écoresponsabilité

Le Fairphone 5 sera livré en Europe à partir de mi-septembre, au prix de 699 euros (le Fairphone 4 coûtait 579 euros), avec une garantie de cinq ans et 256 Go de stockage extensible en rajoutant une carte microSD. Il sera disponible en trois couleurs. À ce prix, comparé aux poids-lourds de ce segment, le consommateur devra clairement être motivé par les considérations écoresponsables et sociétales. Il sera distribué par une vingtaine d'opérateurs en Europe, dont Orange en France.



Pour l'instant, il n'est pas prévu de le commercialiser aux États-Unis, où a récemment été lancé le Fairphone 4 en partenariat avec le français Murena pour la distribution, qui en propose une version sans Google, équipée du système d'exploitation open source /e/OS dérivé d'Android. Murena poursuit sa colloboration avec Fairphone et proposera également une version du Fairphone 5 équipée d'/e/OS en Europe, axée comme toujours sur la protection des données personnelles.



Fondé en 2013, Fairphone a procédé en janvier dernier à une levée de fonds de 49 millions d'euros destinée notamment à permettre la sortie de certains de ses actionnaires historiques. Affirmant être rentable, le constructeur néerlandais exploite une niche qui reste confidentielle. Il aurait réalisé un chiffre d’affaires de 35 à 40 millions d’euros en 2021, et visait un volume de 200 000 ventes en 2023.