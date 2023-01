Fairphone lève 49 millions d'euros et croit toujours en son modèle écoresponsable

Fairphone, le constructeur néerlandais de smartphones éthiques et durables, annonce une levée de fonds de 49 millions d'euros destinée à lui permettre de continuer à développer ses produits. Une partie de l'augmentation de capital sera consacrée au remboursement de prêts et à la sortie d'une partie des actionnaires, dont PYMWYMIC et 1000 crowdfunders. Le dernier financement, de 7 millions d'euros, datait de 2018. Il avait été complété par une prêt de 13 millions d'euros et une campagne de financement participatif de 2,5 millions.

Le tour de table a été réalisé auprès d'un consortium international d'investisseurs à impact, mené par Invest-NL (le Bpifrance néerlandais), le fonds Sustainable Impact de la banque néerlandaise ABN AMRO, et l'actuel actionnaire suisse Quadia. Les actionnaires historiques DALHAP, DOEN et PDENH ont également participé.

Investir dans les matériaux équitables et le service client

Fairphone conçoit et fabrique depuis 2013 des smartphones modulaires, qui peuvent être ainsi réparés plus facilement et conservés plus longtemps. Les téléphones sont d'ailleurs vendus avec un tournevis dans la boîte. Sur son Fairphone 2 par exemple, elle a assuré des mises à jour logicielles pendant 7 ans. Le dernier modèle de la gamme de smartphones, le Fairphone 4, un smartphone moyen de gamme, est disponible à partir de 579 euros.

L'entreprise revendique l'utilisation de matériaux équitables et recyclés, qu'elle ambitionne d'intégrer encore davantage à ses produits, notamment en "étendant ses programmes de chaînes de valeur minières en Afrique et en Amérique du Sud, et de salaire de subsistance en Asie", explique-t-elle dans un communiqué. La société utilisera en outre ce financement afin d'investir dans son service client (le Fairphone a pâti d'une image de smartphone sujet aux pannes).

Un développement difficile en raison des faibles niveaux de ventes

Mais son besoin de financement lié à la sortie de ses premiers actionnaires montre aussi que Fairphone ne génère pas assez de revenus pour pouvoir se développer sans de nouveaux soutiens, bien que la société précise être rentable.

Dans une interview à WeDemain, la marque indique avoir vendu 88 000 smartphones en 2021 (dont 17 600 en France) dans le monde, et réalisé un chiffre d’affaires de 35 à 40 millions d’euros. Elle vise un objectif commercial de 200 000 unités en 2023, en s'appuyant sur une campagne de communication qui sera justement financée par cette levée de fonds. Sa part de marché reste infime dans l'océan des 1,35 milliard de smartphones livrés aux distributeurs en 2021 selon IDC. Elle visait un parc de 500 000 smartphones en 2020, qui n'a pas été atteint.