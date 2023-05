Faks, VizioSense, Native Spaces… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Faks a levé 5 M€

Beauté, Santé

Logiciel de gestion des relations entre les pharmacies et les laboratoires.

Investisseurs : Connect Ventures, Seedcamp, Cocoa VC, business angels



VizioSense a levé 1,4 M€

Applications et technologies d’entreprise

Solution de capteurs optiques basée sur l'intelligence artificielle.

Investisseurs : Alacrity, BeAngels, Wesley Clover



Native Spaces a levé 1 M€

Loisirs, Tourisme

Plateforme de réservation de lieux atypiques pour évènements.

Investisseurs : Vitosha Venture Partners, MFG Invest, business angels



BicyCompost a levé 340,000€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Service de collecte de bio-déchets.

Investisseurs : business angels





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.