Famileo veut développer son journal familial pour les séniors aux Etats-Unis

Après la France, où son concept avait déjà séduit de nombreuses familles bien avant le confinement, c’est aux Etats-Unis que Famileo entend à présent déployer sa gazette. C’est sous ce format papier que sont compilés les messages et photos envoyés sur son application par les membres d’une même famille.



Par ce biais, la société malouine veut faciliter le lien avec des proches âgés à domicile ou en maison de retraite. Si la société regarde le marché américain depuis quelques temps, une filiale a été ouverte à Boston à l’automne 2022. "Nous avons déjà une centaine de maisons de retraite clientes de Famileo aux Etats-Unis et au Canada", indique Tanguy de Gélis, co-fondateur de Famileo avec Armel de Lesquen.



Ce dernier s’est d’ailleurs temporairement installé aux USA pour structurer l’équipe de cette nouvelle filiale qui compte à ce jour quatre personnes. Ce n’est pas le 1er pas que fait Famileo à l’export. La société avait déjà ouvert un bureau à Barcelone en 2019, et touche, avec une équipe dédiée en France, le marché anglais. Famileo emploie aujourd’hui une soixantaine de salariés, avec une dizaine de recrutements en cours pour accompagner le développement.

20 % de croissance en 2022

Rentable depuis 2020, Famileo mentionne aujourd’hui de 1,5 million d’utilisateurs actifs, contre 1 million en début d’année 2021. "Nous avions aujourd’hui environ 205 000 familles utilisatrices de notre service", précise Tanguy de Gélis, évoquant sur 2022 un chiffre d’affaires en progression de 20 %, avec un exercice en cours de clôture entre 10,5 et 11 millions d'euros.



C’est notamment le nombre de clients qu’elle capte en direct qui est croissance, Famileo ayant depuis l’an dernier intensifié ses actions de communications dans les médias, suite entre autres à la signature d’un partenariat stratégique avec le groupe M6.



En France, 55 000 contrats sont apportés via des accords conclus avec des acteurs du marché des Ehpad et des résidences seniors, axe de développement privilégié aux Etats-Unis. Pour les professionnels, la société vient de lancer Famileo Pro, un outil avec boitier télé permettant aux établissements de diffuser sur un écran à l’accueil du contenu sur leurs actualités.