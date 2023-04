Fari Analytics lève 500 000 euros pour optimiser la facturation du transport de marchandises

Alors que les coûts liés au transport de marchandises peuvent représenter plus de 10 % du chiffre d’affaires d’une entreprise, les erreurs peuvent coûter cher. "2,1 milliards d’euros seraient payés en trop chaque année par les entreprises françaises", rapporte Xavier Dikor Mbouma, CEO de la société bordelaise Fari Analytics, qui s’est précisément positionnée sur la détection des anomalies dans les factures de transport de marchandises.



La faute non pas à la fraude, mais à la complexité des grilles tarifaires dans les transports, selon Fari Analytics. En 2022, son outil DataFret a identifié 5,8 % d’erreurs sur les factures de ses clients : des PME, ETI ou grands groupes dans l’industrie et le e-commerce. "A la création de l’entreprise en 2019, nous accompagnions les banques dans l’optimisation de leur chiffre d’affaires via l’analyse de données. C’est Sanofi qui nous a fait opérer un pivot. Ne sachant pas si elle contrôlait bien ses factures de transport avec deux salariés dédiés à cette tâche, l’entreprise pharmaceutique nous a sollicités. Bilan ? Nous avons identifié 200.000 euros d’économie."

Un calcul automatisé

A partir de là, Fari Analytics a développé ce logiciel en mode SaaS qu’elle commercialise depuis 2021. Concrètement, DataFret analyse les données des factures fournisseurs et les compare avec les contrats négociés pour détecter des différences de prix et identifier la source des anomalies. "Le coeur de notre expertise, c’est le moteur de calcul qui nous permet d’automatiser le contrôle des factures tous les mois à partir des grilles tarifaires que nous avons intégrées."



Si le montant est erroné, l’entreprise demande directement un avoir au transporteur ou confie cette démarche à Fari Analytics moyennent une rémunération, en plus de l’abonnement mensuel payé par la société cliente dans le cadre d’un engagement annuel. "Pour l’instant, le client chez qui le ratio est le plus bas est à 4,1. Pour un euro dépensé, Datafret en a fait gagner quatre", témoigne Xavier Dikor Mbouma.



L’entreprise promet également une réduction du temps de traitement des factures de transport de 80 %. Enfin, via son interface, DataFret met à la disposition de ses clients une trentaine d’indicateurs liés à l’activité transport tels que le coût par colis ou palette, le montant des anomalies par zone géographique par transporteur ou encore la répartition des volumes par transporteur.

De nouvelles fonctionnalités

Aujourd’hui, Fari Analytics compte une trentaine de clients parmi lesquels figurent, en plus de Sanofi, Showroomprivé, Courir, PepsiCo, Brico Privé ou Leader Price. D’ici la fin de l’année, elle entend en accompagner 50 sur un potentiel de 23.000 entreprises qui, selon elle, nécessitent un accompagnement dans la gestion de leurs factures.



C’est dans ce contexte qu’elle vient de boucler une première levée de fonds auprès de Finaqui par l’intermédiaire de son véhicule Evergreen, de la BPI, de plusieurs business angels et de deux partenaires bancaires. Cette enveloppe servira, en premier lieu, à développer la solution.

Calcul et optimisation des émissions de CO²

De nouvelles fonctionnalités seront proposées, à commencer par un module de calcul et d’optimisation des émissions de CO2 qui sera commercialisé dans les prochains mois. "Dans un premier temps, il s’agira de donner l’information aux clients et à terme de les aider dans la décision. Est-ce que je choisis le mode de transport le moins cher, le plus vert, le plus rapide ?" explique Xavier Dikor Mbouma.



Fari Analytics entend également accélérer le développement de sa solution à l’échelle européenne dans des pays comme l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne ou la Belgique. "Des pays dont les marchés ressemblent au marché français du point de vue du nombre d’ETI et de grands groupes mais aussi des volumes de marchandise qui transitent par ces pays", précise Xavier Dikor Mbouma. L’entreprise qui comptera bientôt 8 salariés recrute actuellement deux personnes pour le développement de la solution et sa commercialisation.



"Si faire l’impasse sur la gestion des factures était jusqu’alors envisageable, les tensions économiques actuelles liées à l’augmentation des coûts du carburant ou de l’énergie ne permettent plus aux entreprises de lésiner sur ces pertes d’argent", assure Xavier Dikor Mbouma dont l’entreprise était jusqu’à présent restée dans l’ombre. Fin mars, DataFret a remporté le Start-up Contest qui récompense les innovations des startups des secteurs du transport et de la logistique.