Farmitoo lève 10 millions d'euros pour développer sa plateforme d'e-commerce pour les machines agricoles

La plateforme d'e-commerce pour les machines agricoles Farmitoo lève 10 millions d'euros. L'AgTech française a annoncé lundi 12 juillet 2021 avoir réalisé cette levée de fonds auprès de Ventech, IXO Private Equity, du fonds Ambition Amorçage Angels (F3A Programme d’investissements d’avenir (PIA) géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance, et de différents business angels.



L'e-commerce pour les machines agricoles

La start-up fondée en 2017 a lancé une plateforme de vente en ligne afin de commercialiser en circuit court des équipements agricoles en Europe. La jeune pousse explique travailler en direct avec des fabricants d'équipements agricoles afin de réduire le nombre d'intermédiaires et garantir des prix compétitifs. Aujourd'hui Farmitoo revendique près de 150 000 produits provenant de 350 fabricants et plus de 25 000 agriculteurs européens inscrits sur sa plateforme. Pour séduire de nouveaux clients, la jeune pousse promet une livraison rapide sur le site d'exploitation.



Farmitoo met en avant la possibilité pour les fabricants de machines agricoles de se déployer dans d'autres pays grâce à son site e-commerce. Une telle expansion est souvent "freinée par la barrière de la langue et la difficulté de trouver un importateur", selon la start-up qui ajoute que 45% des fabricants recensés sur sa plateforme, se sont lancés sur un nouveau pays grâce à son site.



Expansion européenne

La pépite entend s'emparer d'une part de marché de l'agroéquipement européen qui est estimé à 70 milliards d'euros. Elle mise notamment sur l'accélération de l'e-commerce puisque près de 70% des agriculteurs réalisent déjà des achats en ligne, selon une étude Agrinautes de 2020. Farmitoo est déjà présente en France, Belgique, Allemagne, Autriche et en Italie. Grâce à cette levée de fonds, elle souhaite ouvrir son site en Espagne et aux Pays-Bas.