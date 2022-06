FarmWise lève 45 millions de dollars pour son service de désherbage automatisé des champs

FarmWise lève 45 millions de dollars pour développer ses solutions d'automatisation à destination du monde agricole. Cette levée de fonds en série B de la pépite de l'AgTech a été annoncée le 1er juin 2022 et réalisée auprès Fall Line Capital, Middleland Capital, GV, Taylor Far, Calibrate Ventures, Playground Global et SVG Ventures. La start-up a levé un total de 65 millions de dollars depuis sa création.



Un service de désherbage

"Nous avons lancé FarmWise avec la conviction que les agriculteurs doivent se voir proposer des solutions rentables et durables pour nourrir un monde croissant, et l'intelligence artificielle est la technologie idéale pour faire de cela une réalité", explique Sebastien Boyer, cofondateur et CEO de FarmWise. Le premier produit de la start-up est un robot désherbant mécanique alimenté à l'intelligence artificielle. Il détecte les mauvaises herbes et les enlève avec une précision au centimètre sans utiliser de produit chimique. FarmWise prend en charge une variété de cultures, notamment les légumes-feuilles, le chou-fleur et le brocoli. Elle assure que la lame du robot peut facilement être ajustée selon les cultures et la précision demandée et que le robot s'adapte aux conditions du champ.



Grâce à sa flotte de robots de désherbage autonomes, la société opère comme un fournisseur de service à destination des grands propriétaires agricoles en Californie et dans l'Arizona. Cela fait trois ans que FarmWise propose ses services et la start-up assure que ses revenus sont croissants d'une année sur l'autre. Les données concernant le champ sont transmises aux agriculteurs pour qu'ils puissent optimiser leur processus. Elles sont également utilisées par FarmWise pour améliorer sa technologie. Après 15000 heures facturées, la start-up a déjà enrichit sa base avec plus de 450 millions d'images de plants individuels.

D'autres machines agricoles à venir ?

Grâce à cette levée de fonds, FarmWise veut accélérer la production de son outil de désherbage de légumes. En raison de l'inflation et des problèmes de supply chain, les agriculteurs s'attendent à faire face à une augmentation de leurs coûts de production aux Etats-Unis. FarmWise assure travailler avec une trentaine d'exploitations agricoles pour atténuer l'augmentation des coûts de production dans l'industrie.



Plus largement, la start-up explique vouloir mettre au point des systèmes et des processus innovants qui permettent aux agriculteurs de rationaliser leurs opérations et augmenter leur production. D'autres machines agricoles verront sans doute le jour, mais la start-up ne précise pas à quelle fin.