FedEx arrête le développement de son robot autonome de livraison

Et si les livraisons à l'aide de robots autonomes n'étaient pas la solution ? Après Amazon, au tour de FedEx de jeter l'éponge. L'entreprise spécialisée dans le transport arrête le développement de son robot de livraison autonome pour le dernier kilomètre Roxo, rapporte The Verge suite à une information diffusée par Robotics 24/7. FedEx a confirmé auprès de site vouloir se concentrer davantage sur les "opportunités à court terme".

Le programme débute en 2019

Le robot a été annoncé en 2019 dans le cadre d'une collaboration avec Deka, qui est à l'origine du fauteuil roulant iBot qui permet notamment à la personne de se relever au niveau des yeux de son interlocuteur. Roxo repose également sur différents jeux de roues pour franchir des marches ou des bordures. Le robot autonome peut se déplacer à une vitesse maximale de 16 km/h et transporter jusqu'à 45 kg. Caméras et Lidar lui permettent d'éviter des piétons et autres obstacles.



Toutefois, des opérateurs humains étaient toujours présents à l'occasion de tests réalisés par FedEx afin de diriger manuellement le robot si cela était nécessaire. Roxo a été testé aux Etats-Unis, aux Emirats arabes unis et au Japon. Il pouvait se déplacer dans un rayon de 4,8 à 8 kilomètres autour des centres de livraison. FedEx a déjà précisé que la période de test la plus avancée du robot était en 2021.



Le directeur de la transformation de FedEx, Sriram Krishnasam, a annoncé au personnel cette semaine que le développement de Roxo – qui fait partie d'un projet interne nommé Drive – était arrêté. "Bien que la robotique et l'automatisation soient des piliers clés de notre stratégie d'innovation, Roxo n'a pas répondu aux exigences de valeur à court terme nécessaires pour Drive", a-t-il écrit.

Des camions autonomes aux aéronefs

Si FedEx arrête sa recherche en interne, cela ne signifie pas pour autant qu'il tire un trait sur la robotique. L'entreprise a noué un partenariat stratégique sur le long terme avec la start-up Nuro qui développe un robot autonome de livraison en juin 2021. L'objectif est que Nuro prenne en charge les livraisons du dernier kilomètre coûteuses pour FedEx, que les partenaires réfléchissent à de nouvelles façons de déplacer les colis et augmenter les capacités afin de répondre à une demande croissante pour la livraison à domicile. "Il s'agit d'un partenariat stratégique avec des engagements importants des deux côtés, des cas d'utilisation et des marchés ciblés, et une échelle ambitieuse", écrivait la start-up à ce sujet.



Côté innovation, FedEx a également noué un partenariat avec la start-up Elroy Air en mars 2022. Cette dernière développe un aéronef à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) pour le transport de marchandises sur des moyennes distances. L'idée du partenariat est de tester ce mode de transport au sein de la chaîne logistique de FedEx dès 2023. "FedEx a été construit sur l'innovation et nous sommes toujours à la recherche de nouvelles technologies pour aider à améliorer l'industrie de la logistique en renforçant la sécurité, l'efficacité et le service client", expliquait alors Joe Stephens, senior vice president, global planning, engineering and technology, FedEx Express,



A noter que FedEx s'est aussi rapproché d'Aurora qui planche sur une technologie de conduite autonome pour les camions pour transporter des marchandises par la route sur de longues distances. Si le développement du petit robot autonome de livraison est abandonné en interne, il est probable que FedEx continue de tester d'autres technologies pour améliorer sa chaîne logistique.