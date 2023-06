Fernride lève 28,5 millions d’euros pour sa plateforme d’exploitation de camions autonomes téléopérés

31 millions de dollars, soit 28,5 millions d’euros. Voilà un joli financement européen de série A, obtenu par l'entreprise allemande Fernride. Cette dernière développe une technologie d'automatisation assistée par l'homme pour le camionnage industriel et emploie plus de 120 personnes sur ses sites de Munich et de Wolfsburg.



Les fonds ont été apportés par les sociétés de capital-risque 10x Founders, Promus Ventures, Fly Ventures, Speedinvest et Push Ventures ainsi que par des investisseurs privés tels que HHLA Next, DB Schenker via Schenker Ventures et Krone. Il doivent lui permettre de multiplier les contrats avec les clients existants et nouveaux et de continuer à investir dans le développement de sa solution technologique.

Prise en charge à distance

Sur les sites industriels privés, les camions transportent des marchandises et déplacent des conteneurs entre des espaces situés à quelques mètres, et ce des centaines de fois par jours.



Pour éviter ces tâches chronophages aux chauffeurs, la startup Fernride construit depuis 2019 des systèmes d'exploitation de camions autonomes dédiés à la logistique. Concrètement, elle développe des systèmes permettant la prise en charge à distance de camions électriques. Ils automatisent l’approvisionnement de la production, la manutention des conteneurs, les manœuvres de triage et le transport de charges entre deux hubs.

Dans son communiqué, l’entreprise assure que "les téléopérateurs ont une connaissance de la situation et des vues de caméra meilleures que les conducteurs dans la cabine". Elle ajoute que les signaux des capteurs ainsi que les fonctionnalités du logiciel facilitent et sécurisent le processus de manœuvre. Par ailleurs, la société promet à ses clients "une intégration dans les opérations en direct, sans interruption ni temps d'arrêt".

De vrais clients et des véhicules en service

La pénurie de main d’œuvre, la pression sur les enjeux environnementaux et le besoin d’augmenter leurs marges rendent ce genre de solutions d’automatisation très intéressantes pour les entreprises logistiques. Mais si l’opportunité de marché existe, les projets peinent à se concrétiser.



Ainsi, la levée de Fernride est notable. La société a déjà de vrais clients tels que Volkswagen, DB Schenker, BSH et HHLA. Au cours des 12 derniers mois, elle a intégré des camions automatisés dans les opérations de production de ces entreprises et elle compte plus de 1 000 camions en service dans les chantiers et les opérations logistiques portuaires de ses clients européens.