Fibre optique : l'Arcep livre un diagnostic mitigé sur la qualité des équipements réseau

Le régulateur des télécoms détient désormais des arguments plus objectifs pour faire la police sur la qualité du réseau fibre en France. L’Arcep a publié les conclusions d'une analyse de terrain, menée au premier semestre 2022 sur un échantillon de 840 points de mutualisations (PM) et 3600 points de branchement optiques (PBO) – des équipements de réseau – répartis sur l'ensemble du territoire en dehors des zones les plus denses.

Le réseau en moins bon état en Ile-de-France

Bien que le régulateur précise que ces résultats ne sont pas statistiquement représentatifs et livrent uniquement des "enseignements qualitatifs", il en ressort que "des défauts, en particulier sur l’état des câblages, ont été constatés sur une proportion non négligeable de PM et de PBO".

"Seule la moitié des câblages des PM visités respecte les règles de l’art relatives à l’étiquetage des câbles et à leur organisation dans le PM", note l'Arcep, qui relève aussi que l'état des PBO installés sous la voirie est moins bon que celui des PBO installés en façade, dans des immeubles ou sur des poteaux. L'enquête de terrain, menée dans 50 départements, conclut par ailleurs que l'état des infrastructures est moins bon en Ile-de-France que dans les autres régions visitées.

L'Arcep conclut en indiquant qu'"en l’absence de remise en état des infrastructures, les défauts constatés pourraient rendre difficile l’exploitation et obérer à plus ou moins long terme le bon fonctionnement des réseaux".

Un rythme de déploiement "insuffisant" en zone très dense

Selon les derniers chiffres de l'observatoire du très haut débit, au troisième trimestre 2022, le rythme global des déploiements en fibre optique s'est stabilisé, mais présente des disparités. En zones très denses et en zones urbaines où plusieurs opérateurs sont présents, le rythme a chuté de moitié par rapport à l'année dernière.

L'Arcep considère que le rythme en zones très denses reste "insuffisant". Dans les zones moins denses d'initiative privée, 180 000 locaux ont été rendus éligibles au troisième trimestre, soit le rythme le plus faible depuis 2015, tandis que 770 000 locaux étaient rendus éligibles en zones moins denses d'initiative publique.

Quatre locaux sur cinq sont raccordables

Concernant les retards pris par Orange dans les raccordements en zone dite "AMII", l'opérateur a réalisé 87% de ses engagements, contre 95% pour SFR.

Au total, plus de quatre locaux sur cinq peuvent recevoir la fibre optique désormais en France. Le nombre d'abonnements continue quant à lui de progresser à "un rythme soutenu" malgré un léger ralentissement, atteignant 65% des nouveaux abonnements et 54% du parc haut et très haut débit.