[FIC 2021] Le gouvernement débloque 250 millions d'euros pour la cybersécurité

Le gouvernement est à la recherche de solutions innovantes dans la cybersécurité. Le secrétaire d'Etat au numérique Cédric O a annoncé, ce jeudi 9 septembre 2021, le lancement de trois appels à projets (AAP) à l'occasion du Forum international de la cybersécurité (FIC) qui se tient actuellement à Lille. Les attaques informatiques se multiplient et touchent de très nombreuses entreprises. Face à l'explosion de ces menaces et la prise de conscience de la vulnérabilité des entreprises et instituts, le gouvernement cherche à renforcer l'écosystème français.



Une enveloppe de 250 millions d'euros est débloquée pour financer ces projets. Cette annonce marque donc le début opérationnel du plan à un milliard d'euros annoncé en février dernier par le gouvernement pour faire émerger des pépites de la cybersécurité et garantir la maîtrise des technologies essentielles pour la souveraineté. Ce plan prévoit également la création d'un incubateur pour les jeunes pousses dans la cybersécurité.



Les trois appels à projets

Le premier appel à projets vise à "soutenir le développement de technologies innovantes et critiques en cybersécurité" que ce soit pour la détection des cyberattaques, les technologies de chiffrement ou d'autres solutions. Entreprises, consortiums d'industriels ou laboratoires de recherche ont jusqu'au 15 octobre pour proposer leur projet.



Le second appel à projets vise à mutualiser les données de cybersécurité pour améliorer la connaissance des menaces. Cet AAP, clôturé le 16 novembre, est destiné aux consortiums d'industriels et laboratoires de recherche. Il sera notamment mis en œuvre dans le cadre du Campus Cyber qui "ouvrira ses portes à l'automne".



Le troisième appel à projets cherche à "soutenir les projets innovants sur le Campus Cyber". Entreprises, laboratoires de recherche et membres du Campus Cyber peuvent postuler jusqu'au 29 octobre.