[FIC 2022] Docaposte lance ID360, une plateforme de vérification d'identité à distance

Docaposte, la filiale numérique du groupe La Poste, annonce ce mardi 7 le lancement d'ID360, une plateforme dédiée à la vérification d'identité, à l'occasion du Forum International de la Cybersécurité (FIC) qui vient de s'ouvrir à Lille.



"Nous utilisons ID360 pour nos propres services sur la signature électronique depuis janvier. C'est là que l'idée est arrivée : plutôt que de faire plusieurs intégrations de l'identité numérique La Poste, de France Connect, de solutions automatiques de vérification d'identité, faisons une seule intégration une bonne fois pour toute", a expliqué avec Candice Dauge, directrice de la gamme identification à distance de Docaposte et directrice de l’Identité Numérique La Poste, à L'Usine Digitale.



Lutter contre la fraude identitaire

La plateforme s'adresse à tous les secteurs, de la banque à l'assurance en passant par l'immobilier et la santé. "Il y a des vrais besoins de lutter contre la fraude d'une part et d'autre part de répondre à des exigences réglementaires tout en simplifiant les parcours clients en ligne", détaille Candice Dauge. Dans la télémédecine par exemple, ID360 pourrait permettre d'identifier le patient avant son hospitalisation ou dans les ressources humaines dans le cadre du recrutement d'un nouveau collaborateur ou procéder à son authentification tout au long de la vie du salarié.



La plateforme SaaS intègre deux solutions : l'identité numérique La Poste, reconnue par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) au niveau substantiel, et la solution "Prestataires de Vérification d'Identité à Distance" (PVID), qui devrait être certifié "après l'été, à la rentrée". "Il s'agit d'un système de comparaison faciale qui va être réalisée par vidéo, résume Candice Dauge. C'est la combinaison d'algorithmes et de contrôle humaine." Aucune solution PVID n'a encore été certifiée par l'Anssi.



Une plateforme personnalisable en fonction des besoins

ID360 permet également la collecte et le contrôle de documents complémentaires, dans le même parcours, et la conservation systématique du dossier de preuves dans un système d'archivage électronique à valeur probatoire. La plateforme est par ailleurs personnalisable grâce à "une console d'administration". Elle permet de paramétrer les usages et choisir les moyens d'authentification que l'entreprise souhaite proposer à des clients et prospects.



La plateforme sera enrichie au fur et à mesure. "Nous proposerons également France Connect + et des systèmes plus automatiques pour les usages qui nécessitent un moindre degré de vérification", explique Candice Dauge. ID360 vient de recevoir le label #FintechFi décerné par le comité de labellisation de Finance Innovation, dans la filière "Banque". Une preuve, d'après elle, de "l'intérêt et la réponse apportée aux besoins des usagers".