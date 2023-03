Figma veut mieux rémunérer les créateurs de contenus sur sa plateforme

L'éditeur logiciel Figma, éditeur de la plateforme de design éponyme, annonce ce 7 mars 2023 le lancement de Creator Tools, une fonctionnalité qui permet aux créateurs de contenus, plugins, widgets et autres de les vendre directement sur sa plateforme. Le partage d'extensions et de modifications existe depuis 2019, mais n'intégrait pas de mécanisme de monétisation jusqu'ici.



"La communauté du design est très ouverte et s'épanouit dans le partage, mais il est normal que les gens veuillent gagner de l'argent quand ils investissent du temps et des efforts dans des outils qu'ils mettent à disposition," commente Lucie Bordelais, directrice pour l'Europe du Sud chez Figma. Les créateurs souhaitant être rémunérés devaient jusqu'à présent passer par des sites tiers et gérer eux-mêmes la mise en place de solutions de paiement.



"Pour les utilisateurs, un autre inconvénient était l'absence de différenciation entre les contenus gratuits ou payants," poursuit la dirigeante. Le nouveau système y remédie, et permet aux créateurs de suivre leurs gains et transactions. A noter que ceux préférant continuer de vendre par le biais de sites externes pourront continuer de le faire, et que Figma décidera des contenus autorisés à être vendus sur sa plateforme pour garantir un niveau de qualité approprié. L'entreprise prélèvera 15% sur les ventes, un pourcentage qui inclut les frais liés à la gestion des paiements.

Des subventions pour les créateurs de ressources gratuites

Pour compléter cette initative, Figma lance également un programme de subventions pour inciter à la création de ressources gratuites. Baptisé le Figma Creator Fund, il a pour objectif de "rétribuer plus justement" les créateurs qui œuvrent par altruisme, et à s'assurer que l'esprit de collaboration de sa communauté ne disparaisse pas avec l'introduction de mécanismes de monétisation.



Chaque mois, Figma choisira entre trois et cinq ressources en accès libre auxquelles il distribuera des subventions. Elles seront sélectionnées par un comité créé spécialement pour l’occasion. Les créateurs pourront faire une demande de subvention directement sur Figma, et les utilisateurs d’une ressource pourront également la suggérer au comité afin que son créateur soit récompensé. Le système de notation des contenus déjà en place ne changera pas.