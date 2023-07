La DGCCRF inflige une amende de deux millions d'euros à Google

Après deux ans d’enquête, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sanctionne Google. Mardi 4 juillet, elle a infligé une amende de 2,015 millions d’euros au géant américain, pour ne pas avoir fourni d'“information claire, loyale et transparente aux consommateurs”.



Concrètement, la DGCCRF lui reproche de ne pas avoir expliqué les critères de classement de résultats sur son moteur de recherche. Et de ne pas communiqué des informations sur les conditions tarifaires (conditions d’annulation ou de remboursement, inclusion du petit-déjeuner) dans son module de recherche et de comparaison d'offres d'hébergement touristique.

Manquements corrigés

La DGCCRF sanctionne aussi des défauts d’information sur le Play Store, la boutique d’applications mobiles du système Android de Google. Là aussi, elle lui reproche de ne pas partager les critères de classement des résultats. Elle met également en avant l’absence d’informations sur le développeur (professionnel ou particulier), les modalités de paiement et le règlement des litiges.



Par ailleurs, la DGCCRF punit Google pour ne pas avoir informé l’auteur d’un avis non publié sur les motifs ayant conduit à ce refus. “L’opérateur a depuis lors corrigé une partie des manquements sanctionnés”, explique le gendarme français.



L’an passé, une amende de deux millions d’euros avait déjà été infligée à Google par le Tribunal de commerce de Paris, saisie par la DGCCRF, sous l’impulsion du ministère de l’économie. Le groupe avait été sanctionné pour avoir imposé sept clauses abusives aux développeurs dans la distribution d'applications sur son Play Store.



Mise à jour : Google a tenu à réagir par le biais d'une déclaration écrite envoyée à L'Usine Digitale : "Nous avons toujours été transparents auprès de nos utilisateurs sur la manière dont nos produits fonctionnent. Afin de continuer à faire évoluer nos produits et à travailler de manière constructive avec les régulateurs français et européens, nous avons fait des changements, effectifs depuis plusieurs mois, afin de fournir des explications claires sur le fonctionnement de nos produits. Nous regrettons que ces changements n'aient pas été pris en compte par la DGCCRF."