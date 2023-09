Fin des cookies tiers : Google déploie Privacy Sandbox pour tous les utilisateurs de Chrome

Dans le cadre de la suppression des cookies tiers, les API de ciblage et de mesure de Privacy Sandbox sont désormais disponibles "pour la majorité des utilisateurs de Chrome", a annoncé Google le 7 septembre. Elles seront déployées auprès de 100% des utilisateurs "dans les mois à venir", précise Anthony Chavez, vice-président en charge du projet Privacy Sandbox, rédacteur du billet de blog.

Préparer la fin des cookies tiers

Les éditeurs de sites et les développeurs peuvent ainsi intégrer les API de Google dans leurs propres offres afin qu'ils puissent tester de nouvelles fonctionnalités publicitaires sans avoir recours aux cookies tiers, dont la fin est programmée pour le troisième trimestre 2024.



Aussi, la firme de Mountain View a annoncé avoir déployé de nouvelles fonctionnalités de confidentialité pour que les utilisateurs de Chrome puissent "gérer la manière avec laquelle les technologies Privacy Sandbox peuvent être utilisées pour diffuser des publicités". En pratique, ils peuvent désactiver certaines API et voir quels sujets sont associés à leur historique de navigation.

S'assurer de l'efficacité du nouveau ciblage

Dans les mois à venir, Google prévoit de désactiver les cookies tiers pour 1% des utilisateurs de son navigateur pour tester la réelle efficacité des API. Il souhaite évidemment s'assurer que ces changements n'affectent pas ses revenus publicitaires. Rappelons que la société américaine tire la majorité de ses revenus de la publicité en ligne.



Le projet Privacy Sandbox avait été annoncé par Google en avril 2020 en remplacement des cookies tiers, dont la fin a été reportée à plusieurs reprises. Il a pour objectif de renforcer la confidentialité des internautes tout en permettant à la publicité programmatique de continuer à fonctionner. Google a ainsi développé plusieurs API. Par exemple, l'interface FLoC permet de cibler les utilisateurs par cohorte (groupes ayant des caractéristiques similaires).

Des préoccupations antitrust

Sans grande surprise, cette initiative est loin de faire l'unanimité. Le Movement for an Open Web (MOW), une coalition britannique d'acteurs de la publicité en ligne, accuse Google de collecter de nombreuses données personnelles via "un processus d'adhésion qu'il est difficile pour la plupart des internautes d'éviter". Des inquiétudes relatives à la position monopolistique de Google avaient également été soulevées devant la Competition and Markets Authority (CMA), l'équivalent de l'Autorité de la concurrence au Royaume-Uni. Des engagements juridiquement contraignants ont été adoptés à cette occasion.