Finalement Apple prévoit de commercialiser un véhicule électrique mais pas autonome

Apple revoit ses ambitions à la baisse en ce qui concerne la commercialisation d'un véhicule autonome et électrique. Alors que l'entreprise, mondialement connue pour ses iPhones, souhaitait lancer son véhicule autonome en 2025, elle revoit sa copie. Apple souhaite désormais lancer son véhicule en 2026, rapporte Bloomberg. Et le véhicule ne devrait pas être autonome à sa sortie.

Fonctionnalité de conduite autonome sur autoroute

Les dirigeants d'Apple semblent prendre conscience qu'un véhicule autonome, sans pédale ni volant, n'est pas réalisable en l'état actuel de la technologie. Les équipes planchent donc sur un véhicule qui comprend ces accessoires de conduite manuelle et qui soit doté de fonctionnalités de conduite autonome uniquement sur les voies rapides. Pendant ces phases de conduite autonome, le conducteur pourrait vaquer à ses occupations et regarder un film ou jouer à un jeu.

Des alertes seront émises lorsque le véhicule approche de la ville et que le conducteur doit reprendre la conduite ou que les conditions météorologiques ne permettent plus le fonctionnement du véhicule en mode autonome. Il semble que le véhicule sera commercialisé dans un premier temps avec ces fonctionnalités en Amérique du Nord.

Les attentes ont été revues à la baisse afin de s'assurer qu'un produit soit bien commercialisé. Apple a également revu à la baisse le prix de vente du véhicule qui devrait être d'un peu moins de 100 000 dollars, alors que l'entreprise voulait le fixer à 120 000 dollars à l'origine. Cela place la voiture d'Apple sur la même gamme de prix qu'une Tesla Model S ou l'EQS de Mercedes qui sont des véhicules haut de gamme.

Un ordinateur maison

Pourtant, Apple n'a pas encore conçu le design de son véhicule qui n'est qu'au stade de pré-prototype. La conception devrait être établie d'ici à la fin de l'année 2023 et les fonctionnalités embarquées d'ici fin 2024. Des tests approfondis seront réalisés courant 2025. Apple a mené des discussions, qui n'ont jamais abouti, pour utiliser une plateforme de véhicule électrique d'un tiers, ce qui correspond à la structure de base du véhicule comprenant au moins le châssis

Le cœur de la technologie d'Apple est alimenté par un ordinateur de bord puissant répondant au nom de code Denali, et une gamme de capteurs personnalisés comprenant des Lidars, des radars et des caméras. Les performances du processeur sont égales à environ quatre puces d'Apple embarquées sur les Macs. La puce développée par les équipes d'Apple serait presque prête pour la commercialisation, ajoute Bloomberg. Le véhicule pourrait également être doté d'une commande vocale et Apple réfléchit à proposer son service d'assurance à ses clients.

Côté plateforme cloud, Apple utiliserait les services d'AWS pour environ 125 millions de dollars par an. Cela lui permet de réaliser certains traitements avec des modèles d'intelligence artificielle. Au total, Apple débourserait environ 1 milliard de dollars dans ce projet automobile tous les ans.

Plusieurs tests en cours

Un porte-parole de l'entreprise de Cupertino a refusé de commenter ces informations auprès de Bloomberg. Cette division d'Apple a connu de nombreux changements au cours des 10 dernières années et quelques licenciements. La nomination de Kevin Lynch à la tête de cette direction en septembre 2021 a pour objectif d'apporter plus de stabilité et de recentrer les équipes sur des objectifs pratiques. Près de 1 000 personnes travaillent sur ce projet au sein d'Apple.

Une grande partie du travail de test de la voiture est effectué sur une ancienne piste Chrysler à l'extérieur de Phoenix. Cette zone de test a été achetée par une entreprise représentant Apple en 2021 pour 125 millions de dollars. En parallèle, son système de conduite autonome est également testé sur des SUV Lexus déployés dans plusieurs États.