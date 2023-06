Finance décentralisée : volumes de transactions et capitalisation divisés par trois depuis début 2022

Dans le but de nourrir les futures réglementations relatives à la finance décentralisée (DeFi), l'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié une réflexion sur ses enjeux réglementaires servant de base à un appel à contributions public ouvert jusqu'au 30 septembre. Cet appel amorce la discussion avec l'écosystème sur différentes thématiques : protocoles d'échange décentralisés, smart contracts, DAO, typologie des risques, etc.

80 milliards de dollars verrouillés

Dans cette analyse, on apprend quelques chiffres intéressants, compilés par l'AMF. Par exemple, que le volume d'activité de la DeFi, cette finance alternative s’appuyant sur la technologie blockchain et mettant en avant un fonctionnement automatisé, décentralisé et désintermédié, a considérablement diminué depuis le début de la chute des valeurs des crypto-actifs au 2e trimestre 2022 et la crise Terra / Luna.



Ce volume d'activité, mesuré par l’indicateur de "valeur totale verrouillée" (TVL) qui correspond à la valeur totale des actifs déposés dans des smart contracts de protocoles DeFi à un instant T, était estimé fin janvier 2023 à 80 milliards de dollars, contre près de 258 milliards de dollars fin 2021.



Le volume mensuel moyen de transactions est actuellement estimé à environ 50 milliards de dollars, soit trois fois moins qu’au premier semestre 2022.

Très forte concentration

Malgré cette baisse, le nombre d'applications décentralisées (DApps) et de protocoles DeFi a continué à progresser rapidement, mais le marché est extrêmement concentré : 650 protocoles d'échanges décentralisés (DEX) et teneurs de marché automatisés (AMM) sont recensés, mais les six plus gros représentent 75% de la TVL totale pour ces activités (estimée à 20 milliards de dollars).



Le volume quotidien moyen enregistré sur ces protocoles serait actuellement stabilisé autour de 2 milliards de dollars, contre 3 à 5 milliards début 2022. Un chiffre à mettre en rapport avec les 52 milliards de dollars de transactions sur les plateformes d'échanges centralisés (type Binance), et avec les 8 milliards de dollars échangés quotidiennement sur Euronext. Le reste de la TVL est notamment constituée des protocoles de prêt et d'emprunt (Aave, Compound...) et des pools de liquidité.

Faut-il "traduire" les smart contracts ?

Dans son document, l'AMF se demande notamment s'il ne faudrait pas exiger des smart contracts qu'ils incluent des "règles permettant un mécanisme d’interruption et de redémarrage, ou plus généralement la certification de la conformité de leur code".



L'Autorité s'interroge également sur la pertinence "traduire les règles" de ces smart contracts "dans un langage non technique, permettant leur lecture, leur revue et, le cas échéant, leur approbation par les organismes de régulation afin de garantir la bonne information des participants".