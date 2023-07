Financement des PME : Silvr structure sa dette pour assurer sa croissance future

Silvr, start-up française qui propose aux entreprises des financements à court terme à travers le revenue based financing, annonce ce 3 juillet une nouvelle levée de dette pour continuer à fournir des prêts aux TPE-PME dans de bonnes conditions et étendre en 2024 son activité à l'international. D'un montant pouvant aller jusqu'à 200 millions d'euros, elle a été réalisée auprès de deux nouveaux partenaires : la banque américaine Citi, et Channel, un gérant de fonds britannique.

Une opération "sophistiquée"

Silvr avait levé 18 millions d'euros en fonds propres en février 2022, et 112 millions en dette auprès de Smart Lenders. Cette fois, l'opération est de nature différente. Silvr a créé son propre fonds de financement structuré, qui lui permettra par la suite de faire entrer de nouveaux investisseurs. "C'est ce qui se fait de plus sophistiqué dans le monde de la dette privée", commente Nima Karimi, l'un des cofondateurs de l'entreprise.

Il s'agit d'une opération de titrisation, qui permet de regrouper des actifs et de vendre aux investisseurs des titres délivrant un rendement différent en fonction du niveau de risque de crédit lié aux différents actifs sous-jacents. Le fonds de dette peut ainsi ne pas rémunérer de la même façon les différents investisseurs.

"C'est la dernière étape dans notre structuration de la dette. Très peu de plateformes réussissent ce type de structuration. Dans notre catégorie, nous sommes les seuls en Europe continentale. Cela nous a demandé un an de travail", explique Nima Karimi.

Débuts en Allemagne

Dans le contexte actuel de hausse des taux et d'incertitudes économiques, il a été plus compliqué pour la start-up de se refinancer. Elle-même a dû adapter sa proposition commerciale pour financer les sociétés qui recourent à ses services, mais "l'opération de titrisation avec un acteur comme Citi, un 'senior lender', nous permet d'absorber la montée des taux d'intérêt", affirme le CEO. "Cette opération nous permet également d'assurer la croissance future de nos volumes, et une couverture internationale car le fonds que nous avons créé est 'passeportable' en Europe".

Fondée en 2020, Silvr souhaite s'étendre en Europe (aux Pays-Bas, en Espagne ou en Italie), mais pas avant 2024. Jusqu'à présent, elle annonce avoir déployé 150 millions d'euros auprès de plusieurs centaines de clients, pour des crédits de trois à douze mois, et les deux-tiers se refinancent après une première opération. Les clients sont des TPE-PME de tous secteurs, générant des chiffres d'affaires annuels entre 100 000 et 100 millions d'euros. En Allemagne, où la société est active depuis février, elle a financé des clients pour un total de 10 millions d'euros.

Les besoins en fonds de roulement des PME mal servis

Sur ce marché, Silvr est notamment en concurrence avec PayPal, qui a lancé son offre de revenue based financing en France en mai 2022. PayPal est l'un des leaders du secteur, mais sa particularité est de ne travailler qu'avec des entreprises utilisant PayPal.

Le marché, lui, est de taille. "Alors que les besoins en financements des PME en Europe représentent 400 milliards d'euros selon EY, les banques traditionnelles prévoient cette année de réduire de 2,8% leur financement des PME, observe Nima Karimi. C'est la première contraction depuis 10 ans. Elles n'arrivent plus à lire la performance des entreprises dans le contexte actuel." C'est une opportunité pour Silvr, branchée en temps réel sur les données des entreprises.