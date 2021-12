Financez votre prochaine citadine avec une LOA

Quelles sont les plus belles Citadines du moment ?

Le premier semestre 2021 a confirmé l’engouement des automobilistes français pour les Citadines, dont la part de marché a continué de grandir ces cinq dernières années. Ce format pratique a débarqué il y a environ quinze ans et s’est développé de manière exponentielle sur le marché du véhicule neuf et d’occasion au détriment des Berlines, Monospaces, Ludospaces, Breaks, Berlines et SUV… Une Citadine comme La FIAT 500, disponible bien évidemment en leasing FIAT 500, se démarque de ses concurrents par son look de baroudeuse neo-rétro, robuste, dynamique et son design reconnaissable en un clin d’œil.

La gamme de Citadines est très étendue et couvre tous les besoins des automobilistes. Elle se décline en différentes catégories classées en fonction de la taille. Vous pourrez ainsi choisir votre prochaine Citadine parmi :

les Citadines urbaines telles que la Toyota Yaris ou la Renault Clio 5 ;

les Citadines compactes tels que les modèles Volkswagen Polo ou Peugeot 208 dont la taille est inférieure à 4 mètres ;

les Citadines tendances tels que les modèles Mini Hatch ou Fiat 500 qui associent design et petite taille.

Vous trouverez dans chacune de ces catégories la Citadine qui correspond le mieux à votre usage.

Des Citadines premium aux Citadines généralistes

Les constructeurs automobiles de toutes nationalités ont redoublé d’efforts pour mettre sur le marché en 2021 un grand nombre de nouvelles citadines aux designs élégants et racés, équipés de motorisations innovantes 100 % électriques et hybrides. Parmi ces modèles, on retrouve des Citadines comme les modèles Peugeot 208, Toyota Yaris, Renault Clio, Citroën C3, Dacia Sandero, Ford Fiesta, Polo, Opel Corsa, Fiat 500 ou Mini Hatch.

Citadines d’occasion : les bonnes affaires à saisir

Le marché de l’occasion s’est fortement structuré autour de professionnels qui proposent des Citadines récentes, garanties et éligibles à un financement en location avec option d’achat. Parmi les Citadines ayant le plus la cote auprès des automobilistes, il y a les Peugeot 208, la Polo ou la Renault Clio 5 ou encore la Toyota Yaris. Élue plus belle voiture de l’année 2021, la Citadine Peugeot 208 d’occasion est un modèle d’exception. Sa silhouette dynamique révèle des proportions généreuses et un habitacle confortable, sportif et high-tech.

Financez votre Citadine d’occasion en LOA

La meilleure solution pour financer votre Citadine d’occasion est de vous adresser à un professionnel de l’automobile spécialisé en financement en LOA d’occasion. Vous pourrez profiter de son expertise et de ses garanties sereinement pour choisir votre voiture d’occasion et monter votre dossier de financement en LOA d’occasion garantie avec ou sans apport. Après avoir sélectionné votre modèle d’occasion dans le catalogue de votre fournisseur, vous n’aurez plus qu’à déterminer la durée de la location de votre Citadine, le montant de votre apport si vous en versez un, le nombre de kilomètres que vous allez parcourir et les services optionnels à ajouter, par exemple l’extension de garantie, l’entretien et les réparations, pour profiter de votre voiture en toute sérénité.

Contenu proposé par Vivacar