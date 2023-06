Fintech : les financements et les sorties au plus bas depuis le début de l'année

Outre la baisse de leurs valorisations, les fintech doivent également faire face à un assèchement de leurs sources de financement. Une étude de la banque d'affaires française Avolta Partners publiée ce mardi 20 juin, portant sur le secteur de la fintech en Europe, établit que les levées de fonds sont en recul d'environ 80% au premier trimestre 2023 par rapport à leur pic des trois premiers mois de l'année 2022.



Seulement 1,7 milliard d'euros ont été levés par les entreprises du secteur en Europe. Il faut remonter à 2018 pour trouver un chiffre aussi bas. Idem pour le nombre de tours de table.

La France, le deuxième pays des licornes

L'effondrement est particulièrement important pour les secteurs qui brassaient le plus de fonds : la banque, les paiements et la gestion de patrimoine. Il est dû à la fois à la baisse du nombre de deals et à de plus petits tours de table à partir de la série C.



Parmi les opérations significatives, en France, on peut tout de même citer celles de la néobanque pour les pros Qonto (486 millions d'euros), de la plateforme de prêts aux PME October (35 millions), et de Sesamm (35 millions) qui développe une solution d'analyse de documents basée sur l'intelligence artificielle pour les institutions financières.



Deux nouvelles licornes de la fintech sont nées en Europe début 2023, dont l'assurtech allemande Wefox, ce qui porte le nombre total d'entreprises valorisées au moins 1 milliard d'euros à 63 sur le continent. Seule française du top 15, Qonto. La France se classe 2e derrière le Royaume-Uni en nombre de licornes, avec 16% de ces pépites, devant Allemagne.

Sortie du tunnel en 2024

Du côté des sorties, leur valeur au premier trimestre est la plus basse depuis la même période en 2020, avec seulement 300 millions d'euros cumulés sur le total des opérations, et aucune introduction en Bourse. Les rachats par d'autres entreprises, majoritairement européennes, constituent le gros des opérations.



Selon Avolta, les sorties devraient rester atones aux deuxième et troisième trimestre de cette année, et les valorisations continuer à baisser.



Cependant, la banque d'affaires entrevoie la lumière au bout du tunnel à partir de fin 2023, avec une remontée sensible des cours de Bourse depuis le début de l'année aux États-Unis, qui pourrait relancer les fusions-acquisitions et les rachats par des fonds en Europe. Avolta anticipe l'atteinte de la rentabilité pour de nombreuses licornes et scale-up européennes en 2024, ce qui devrait débloquer les IPO.