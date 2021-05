Fintech : Pretto, leader du prêt immobilier en ligne.

Pretto, le leader des fintechs du crédit immobilier

Les fintechs sont considérées comme les start-up technologiques qui améliorent l’expérience de l’univers bancaire et financier. À l’instar des assurtechs et des regtechs, les fintechs se développent rapidement dans un environnement favorable en apportant une nouvelle expérience, notamment dans le secteur de l’immobilier.

À ce titre, cela fait déjà quatre ans que Pretto contribue à simplifier le crédit immobilier en proposant des outils tech efficaces et un accompagnement personnalisé à distance. En pleine croissance, la start-up ambitionne aujourd’hui de prendre toute sa place sur le marché immobilier français.

Pretto, la start-up leader du prêt immobilier en ligne

Créée en 2017 par Renaud Pestre et Pierre Chapon, Pretto est une start-up leader du courtage immobilier en ligne.

Ce courtier se distingue surtout par son offre 100 % digitale. Cela veut dire que ses clients ne rencontrent pas directement leur expert crédit, puisque les échanges se font par téléphone, SMS, mail, etc.

Il faut passer par l’interface pour commencer le parcours client et suivre en temps réel son projet. Le montage de son dossier se fait entièrement en ligne, plus besoin de tout imprimer.

En outre, les données enregistrées grâce aux nombreuses simulations de prêt immobilier effectuées sur le site consistent à consolider les produits. Les informations recueillies permettent entre autres d’améliorer la capacité de l’algorithme à déterminer si un client est finançable ou pas.

Pour que le simulateur soit continuellement à jour, les courtiers de Pretto travaillent en étroite collaboration avec les banques qui leur fournissent constamment des données sur les taux et leurs conditions d’octroi. Ces données vont être intégrées dans le logiciel pour permettre au simulateur de publier un résultat fiable correspondant aux offres actuelles des banques.

Enfin, cette entreprise tricolore a enregistré 60 000 simulations mensuelles, avec 1 milliard d’euros financés en quatre ans, ce qui prouve la confiance des Français envers cette fintech.

Les promesses de Pretto

Chaque jour, l’entreprise renforce la capacité et le savoir-faire de ses collaborateurs pour vous offrir la meilleure expérience en crédit immobilier. Aujourd’hui, Pretto c’est :

une information exhaustive permise par sa technologie : tous les jours, la donnée des banques est centralisée. Cela permet aux experts comme aux acheteurs d’y accéder facilement grâce au simulateur Pretto ;

un accompagnement à distance, mais dédié : un expert crédit attitré ainsi que toute l’équipe vous accompagnent tout au long de votre projet, et ce jusqu’à la signature en banque. Une note de 4,8/5 est d’ailleurs attribuée à Pretto sur Trustpilot ;

une expérience client 100 % en ligne : disponible 24h/24, vous pouvez à n’importe quelle heure suivre l’évolution de votre dossier et prendre rendez-vous si besoin. Vous pouvez également consulter le guide de l’acheteur et plus de 1 000 articles pour en apprendre un peu plus sur la manière de concrétiser votre projet immobilier.

Le simulateur de crédit immobilier le plus puissant et intuitif du marché

Comment fonctionne le simulateur Pretto ?

Deux simulations possibles pour l’emprunteur :

simulation de capacité d’emprunt : il peut estimer selon ses revenus et son apport le montant du prêt auquel il peut prétendre pour cibler ses recherches de bien immobilier ;

simulation de prêt immobilier : il pourra connaître avec précision le prêt immobilier afin d’anticiper au mieux son achat et pour bénéficier du meilleur taux pour son crédit immobilier.

Les forces du simulateur Pretto

Le simulateur Pretto, c’est :

l’évaluation en 3 minutes de son prêt pour trouver le meilleur taux selon son profil ;

le calcul de 1 500 combinaisons bancaires en 2 secondes pour trouver les meilleurs prêts (taux et conditions) en fonction du profil de l’acheteur ;

une simulation gratuite qui donne un résultat sans que l’utilisateur ait besoin de s’inscrire.

Pourquoi utiliser le simulateur Pretto ?

La simulation de votre prêt vous permet de savoir si votre projet est réalisable (possibilité de simuler différents scénarios).

En effet, le simulateur de crédit immobilier Pretto vous permet de connaître le prêt que la banque sera en mesure de vous accorder en fonction de vos revenus, de votre apport et de votre profil.

Ce dispositif vous permet d’anticiper l’achat de votre bien immobilier, mais aussi de bénéficier du meilleur taux d’emprunt. En plus d’être puissant et intuitif, le simulateur est gratuit et sans engagement.

En utilisant les calculettes Pretto, vous pouvez par ailleurs connaître au préalable toutes les dépenses relatives à votre crédit (frais de notaire, remboursement anticipé, etc.). En effet, simuler un crédit immobilier sert à calculer la mensualité de votre crédit immobilier. Celle-ci sera fixée en fonction de la durée de remboursement, votre taux d’endettement et le taux immobilier. En outre, cette simulation vous permet d’estimer votre capacité d’emprunt et de choisir le projet d’achat immobilier qui convient le mieux à votre budget.

Avant d’utiliser le simulateur Pretto, il convient de bien préparer les informations nécessaires. Il s’agit des informations se rapportant à votre situation personnelle (situation maritale), votre situation professionnelle (vos types de revenus) et votre situation financière (crédit en cours, vos charges ainsi que votre épargne).

En somme, Pretto vous offre de multiples avantages en plus de vous aider à obtenir un prêt dans les meilleures conditions. Enfin, l’utilisation du simulateur de ce courtier en ligne apporte une expérience innovante aux utilisateurs en matière de crédit immobilier.

Contenu proposé par Pretto