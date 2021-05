Fitbit devrait bientôt renforcer son système de suivi du sommeil et détecter les ronflements

Fitbit a récemment mis à jour son logiciel pour renforcer les fonctionnalités dont le suivi du sommeil. Jusqu'alors la société, rachetée par Google en janvier 2021, proposait un système de suivi du sommeil relativement simple. Il permettait, entre autres, de mesurer la fréquence cardiaque et les mouvements pour identifier ainsi les cycles de sommeil.



Avec le lancement de la nouvelle version de son application sur le Play Store, Fitbit souhaite aller plus loin et proposer un suivi plus poussé en identifiant directement les causes de l'agitation durant la nuit. En épluchant l'APK de la dernière version de l'application, 9to5Google, a découvert l'existence d'une fonctionnalité presque complète de détection des ronflements et du bruit.



Analyse du niveau sonore et des ronflements

La société devrait ainsi bientôt proposer la fonction "Snore & Noise Detect". Lorsque celle-ci est activée, la montre connectée utilise son microphone pour écouter le bruit ambiant et détecter les ronflements potentiels. La montre analyse par la suite ces données. "Lorsque notre algorithme détecte un événement plus fort que le niveau sonore de base, il effectue un calcul pour déterminer s'il s'agit d'un ronflement ou d'autre chose", indique la société. Ces données seront par la suite converties en pourcentage, permettant de vous situer dans l'une des trois catégories proposées : ronflement "nul à léger", ronflement modéré et ronflement fréquent.



Cette technologie présente toutefois quelques failles. En effet, Fitbit n'a aucun moyen de déterminer qui est à l'origine du ronflement si plusieurs personnes se trouvent dans la même pièce. De plus, l'activation de la fonctionnalité consomme de l'énergie tout au long de la nuit. Fitbit recommande de charger l'appareil à plus de 40 % avant de dormir.



Selon 9to5Google, Fitbit travaille également sur une autre fonctionnalité liée au sommeil, intitulée "votre animal de sommeil". L'application associera, à l'aide des données récoltées, le profil de sommeil de l'utilisateur à un animal. Cette fonctionnalité devrait être disponible beaucoup plus tard croit savoir le média.