FlexLiving, une plateforme pour simplifier le logement intermittent des collaborateurs

"Désormais les entreprises recrutent sur tout le territoire et on voit le développement de solutions de travail hybride. Du coup, ça devient un calvaire de loger ses salariés à Paris une ou deux fois par semaine." Le constat énoncé par Caué Brioli, co-fondateur de FlexLiving, l’a amené avec ses associés Lionel Bodénès et Alexandre Marcadier a imaginé une nouvelle solution immobilière.



"L’hôtel peut être cher selon la saisonnalité tandis qu’un Airbnb n’a pas toujours la flexibilité sur les horaires d’arrivée." En réponse, la start-up propose aux salariés et à leurs employeurs de souscrire à un abonnement afin d’être logés chaque semaine au même endroit. Cette alternative permet au collaborateur de retrouver chaque fois le même environnement et de laisser quelques affaires, en sécurité, dans un casier fermé.



Depuis son lancement en 2021, FlexLiving loue 80 chambres à Paris intra-muros, offrant le choix entre l’appartement partagé avec d’autres personnes, mais "sans salon car le but n’est pas d’être festif ou d’avoir une nuisance" ou le studio, plus intime. Ainsi, près de 150 clients ont pris leur marque dans un appartement FlexLiving. Par ailleurs, la jeune société ainsi entend contribuer à faire vivre et entretenir le parc locatif parisien, notamment les appartements ayant tendance à rester vacants.

Digitaliser la solution

Pour mener à bien les différents aspects de son activité, la start-up s’appuie à tous les niveaux sur le numérique. Tout commence avec la plateforme en ligne qui permet aux clients de postuler pour un logement. "Pour l’heure, un échange téléphonique s’en suit pour préciser le fonctionnement et faire de la pédagogie mais bientôt nous passerons au full digital."



Déjà, FlexLiving propose la signature du bail et le paiement en ligne. Une fois réglé l’abonnement, le client reçoit l’application qui lui permettra d’obtenir le code pour la serrure connectée et ainsi avoir accès au logement parisien à toute heure. L’application lui donne également les instructions de bienvenues, les informations pratiques sur le logement ou l’indispensable code wifi.



"L’application s’utilise également pour faire remonter un incident comme une fuite d’eau. Alors qu’un locataire classique doit passer par le gestionnaire qui en réfère au propriétaire et qu’il faut attendre une semaine pour que quelqu’un intervienne, avec FlexLiving, l’intervention est programmée sous 24 heures." En parallèle, les partenaires de la start-up, que ce soit pour les réparations, les travaux ou encore le ménage, disposent eux aussi d’une application spécifique qui va leur notifier les interventions à réaliser.

S’imposer à Paris et ailleurs

Autre partenaire incontournable de la jeune pousse, les agents immobiliers qui ont, eux-aussi, un outil dédié pour assurer le sourcing des logements. "Comme nous ne sommes pas un particulier, ils peuvent déplafonner leur commission et gagnent donc plus à travailler avec nous. De notre côté, nous pouvons nous positionner en 24 heures sur un bien." Présentation du logement, visite et proposition commerciale peuvent se faire dans les meilleurs délais grâce aux outils, pour un grand volume de biens.



FlexLiving veut aller plus loin, notamment grâce à la levée de fonds d’1,5 million d’euros que la start-up a officialisé mi-octobre. "Nous développons une plateforme dédiée aux entreprises pour définir leur politique de déplacement à Paris : nombre de nuits, montant du remboursement… pour faciliter la recherche des collaborateurs et sans qu’ils n’aient à avancer les frais." La jeune pousse prévoit ainsi de recruter pour passer de 7 à 15 salariés misant à la fois sur des compétences en code et en no-code.



"Nous testons les produits sur du no-code pour ensuite faire intervenir les développeurs afin d’ajouter les briques manquantes à l’outil." En parallèle, la start-up prévoit aussi d’étendre ses hébergements pour atteindre 300 chambres à l’été 2023. "Très vite nous irons à l’international car Bruxelles, Madrid ou Milan rencontrent la même problématique mais cela fera l’objet d’une nouvelle levée de fonds fin 2023 ou début 2024." Selon les données recueillies par FlexLiving, près de 200 000 navettistes viennent régulièrement à Paris pour le travail.