Floa lance le paiement fractionné pour les achats déjà effectués

Floa, acteur prépondérant en France sur le marché du paiement fractionné racheté en 2021 par BNP Paribas, lance ce 22 juin une nouvelle version de son application proposant davantage d'options de paiement en plusieurs fois. Celle-ci propose plus de flexibilité pour augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs avant et après un achat, grâce à de nouvelles solutions : le mini-crédit à la consommation jusqu'à 1500 euros, remboursable en 3 mois ; et le paiement en quatre fois d'achats déjà réglés.

Les consommateurs peuvent également consulter à partir de maintenant les échéanciers de tous leurs paiements sur une interface unique.

Avant l'achat : le "mini-crédit"

Le mini-prêt permet de virer directement sur son compte le montant demandé afin de financer un achat prévu. À n'importe quel moment, l'application affiche le crédit potentiel pouvant être accordé à l'utilisateur.

Floa proposait déjà des mini-crédits "as a service" pour ses partenaires, d'un maximum de 3000 euros. Plus d'un million ont été accordés depuis le lancement de cette offre, indique l'entreprise qui réfléchit à d'autres fonctionnalités pouvant servir les besoins des consommateurs en anticipation d'un achat, comme les solutions de "save now buy later".

Après l'achat : le BNPL "a posteriori"

L'étalement des dépenses a posteriori permet de sélectionner un ou plusieurs achats déjà réalisés dans les deux derniers mois, d'obtenir le remboursement de la somme en question en 24h, puis d'échelonner sa restitution. Cette solution fonctionne avec n'importe quel paiement effectué par carte bancaire, hors exceptions comme des dépenses de jeux d'argent, par exemple.

Plusieurs cas d'usage sont imaginables. Cela permet de bénéficier de la fonctionnalité de paiement fractionné lorsque celle-ci n'est pas proposée lors de l'achat (à la pompe à essence par exemple), ou encore d'étaler des dépenses qui cumulées provoquent un découvert. Au final, les achats ainsi effectués reviennent un peu plus cher, le taux applicable étant de 2,4%. "Ce qui est beaucoup moins cher qu'un découvert", note le directeur général adjoint de Floa, Marc Lanvin.

Cette fonctionnalité de BNPL (buy now pay later) a posteriori était proposée par la fintech Joe, rachetée par La Banque Postale en mars dernier. Intégrée à Django, filiale de paiement fractionné de la banque, Joe ne lui a pas transféré cette fonctionnalité… qui avait été développée par Floa, également porteur de risque pour Joe.

Des conditions de marché qui se durcissent

Floa, qui revendique 4 millions de clients et plus de 10 000 points de vente et partenaires (dont Pierre et Vacances, SFR, Casino, Oscaro…), a annoncé en mars un plan de développement dans 10 pays pour atteindre 5 millions de clients en 2023. Elle affirme détenir environ un tiers du marché du BNPL en France. Outre le paiement fractionné en 3 à 12 fois, elle propose également du paiement différé.

Le marché du BNPL s'est tendu ces derniers mois en raison de la conjoncture économique qui touche à la fois les consommateurs du fait de l'inflation, et les spécialistes du paiement fractionné qui ne sont plus en mesure de se financer à bas coût. "La croissance a ralenti, les commerçants sont moins nombreux à accepter de prendre en charge le coût du service, et les conditions d'acceptation pour les clients se sont durcies", commente Marc Lanvin.

Par ailleurs, la révision de la directive européenne sur le crédit à la consommation suit son cours à Bruxelles, les textes étant quasiment bouclés. Elle inclura les acteurs du BNPL dans la régulation, comme des acteurs du crédit à part entière, quels que soient les montants et la durée des facilités de paiement. Ce qui impliquera notamment d'adapter les procédures d'information et d'analyse de la solvabilité des clients.