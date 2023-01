Comment Flowlity facilite la gestion des stocks des industriels

2000 milliards d’euros dans le monde par an. Le coût estimé des ruptures de stocks et des surstocks n’a pas diminué malgré les nombreux outils disponibles. "Ce chiffre repose tant sur les ventes perdues d’un côté, que sur l’obsolescence d’un produit stocké ou le capital inutilement conservé de l’autre, explique Jean-Baptiste Clouard, co-fondateur de Flowlity. En 15 ans, en proportion de la demande, nous avons 32% de stock en plus et certains secteurs comme la pharmaceutique ont vu leur stock multiplié par dix."

La start-up fondée en 2019, qui développe un logiciel de supply chain, s’est également appuyée sur le constat d’une chaîne d'approvisionnement plus volatile, incertaine, complexe et ambigüe avec des produits aux multiples configurations, des stocks dispersés et des fournisseurs plus nombreux. "La gestion devient complexe pour savoir où placer les stocks par exemple." Pour y répondre, elle s’est entourée d’une équipe de chercheurs en intelligence artificielle et en mathématiques appliquées.

Une réponse en trois niveaux

Flowlity s’adresse en premier lieu aux acteurs opérationnels en charge de la planification des stocks, avec un logiciel SaaS qui va aider l’entreprise à avoir le bon stock au bon endroit et au bon moment grâce à un système de prévisions basé sur l’intelligence artificielle. "L’IA intervient pour de la prévision probabiliste de la demande et du délai de mise en œuvre en intégrant les prévisions de retard ou la livraison effective d’un produit."

Dans un second temps, Flowlity va prévoir les différents scénarios pour mettre en place une stratégie optimale avec un stock tampon destiné à couvrir l’incertitude de la demande grâce à des algorithmes de maching learning et statistiques. Enfin, la solution participe à la gestion des commandes de réapprovisionnement quand chaque fournisseur a ses propres critères de quantité ou de prix avec un algorithme d’optimisation de recherche opérationnelle.

Une nouvelle solution pour simuler l'impact des décisions stratégiques

A côté de cette combinaison tactique répondant aux acteurs de la planification opérationnelle, Flowlity sortira en février une solution à destination des managers chargés de piloter la supply chain. Démunis après la crise du Covid et la guerre en Ukraine, les responsables des supply chains n’avaient pas d’outils pour appuyer leur prise de décision, se contentant de faire et refaire des calculs. "Ils travaillaient avec des solutions S&OP [sales and operations planning] mais n’avaient rien de réactif pour tester les scénarios de façon agile et voir leur impact."

Quand ces responsables ont des objectifs de valeur de stock fixés pour la fin d’année par exemple, Flowlity réalise des simulations sur l’impact de chaque décision stratégique du manager pour les atteindre. De là, il peut décider de ce qu’il va stocker ou non, choisir de privilégier un client ou de négocier avec un fournisseur. Avec les simulations, Flowlity va tester les différents leviers. "C’est un outil disrupteur sur le marché car nous sommes partis d’une feuille blanche", insiste Jean-Baptiste Clouard.

Cette nouvelle solution a été co-construite avec plusieurs clients et partenaires de la start-up comme Saint-Gobain et L’Oréal, ainsi que d’autres entreprises du CAC 40. Une version Beta sera commercialisée en février 2023, visant en premier lieu les acteurs industriels du manufacturing d’assemblage (automobile, aéronautique, électronique, horlogerie, pharmaceutique...). "Nous allons ajouter du machine learning pour regrouper des produits qui se ressemblent, afin d’évaluer comment le groupe répond à une stratégie."

L’équipe de 32 personnes de Flowlity travaille par ailleurs sur une nouvelle innovation pour la fin d’année 2023.