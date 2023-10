Follow lève 3,8 millions d'euros pour aider les médecins à gagner du temps

Depuis sa création en 2015, Follow promet, avec une plateforme 100% digitale, aux professionnels de santé de gagner sur temps dans leurs démarches administratives, afin qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. La société rennaise vient de boucler une nouvelle levée de fonds d’un montant de 3,8 millions d’euros.



"Cette levée de fonds est une validation de notre vision et de notre engagement. Grâce a? celle-ci nous pourrons contribuer a? soigner les patients grâce aux outils technologiques que l'on de?veloppe en France", précise Roman Collin, le fondateur de Follow. La start-up avait déjà levé plus de 4 millions d'euros, dont 1 million d'euros en 2018 lors d’une opération où Kima Ventures le fonds de Xavier Niel était entré à son capital.



A son tour de table, Follow compte aussi MBA Mutuelle, et 200 professionnels de santé-investisseurs que la start-up a fait entrer progressivement, depuis sa création, dans une logique de soutien financier mais aussi d’ambassadeur.

2 700 médecins utilisateurs de Follow

Cette nouvelle levée de fonds doit permettre à Follow d’accélérer son déploiement et "consolider sa position en tant que leader dans le domaine du suivi du dossier patient chez les chirurgiens et médecins spécialisés." Sa plateforme est commercialisée par abonnement. La start-up mentionne aujourd’hui 2 700 professionnels de santé qui l’utilisent pour suivre les dossiers de 4 millions de patients. En début d’année 2023, Roman Collin évoquait 2 000 médecins utilisateurs de sa plateforme.



Celle-ci couvre aujourd’hui 27 spécialités médicale avec diverses fonctionnalités : agenda, questionnaires de pré ou post-consultations, historique des rendez-vous, génération des documents médicaux et des bilans, facturation, télétransmissions… Follow a signé plusieurs partenariats avec d’autres acteurs de la santé, comme Doctolib en 2020 et Vidal en 2021. La start-up emploie 52 salariés à date, et 15 recrutements sont prévus sur l'année à venir.



Ce dernier partenariat lui permet d’intégrer la base de médicaments de Vidal et de proposer depuis fin 2022 un module d’aide à la prescription médicale incluant la rédaction d’ordonnance, une fonctionnalité qualifiée de stratégique par Roman Collin pour l’accélération de l’entreprise.