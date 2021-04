Foodtech : Ynsect avale le Néerlandais Protifarm pour conquérir le marché de l'alimentation humaine

Ynsect, start-up française spécialisée dans la production d'insectes, annonce l'acquisition de l'entreprise néerlandaise Protifarm qui commercialise des ingrédients à base d'insectes destinés à l'alimentation humaine. Implantée à Ermelo, à une heure d'Amsterdam, cette ferme emploie près de 50 personnes.



Atteindre 230 000 tonnes produites

A travers cette opération, Ynsect accroît sa capacité de production grâce à une troisième ferme verticale et ainsi pouvoir produire plus de 230 000 tonnes d'ingrédients par an. Il souhaite aussi accélérer son développement sur le marché de la consommation humaine. La pépite du Next40 produit actuellement des ingrédients à destination de l'aquaculture, des plantes et des animaux de compagnies.



"Cette acquisition est une étape clé, qui renforce la position de leader d'Ynsect sur le marché mondial et qui nous permet d'accélérer dans l'alimentation humaine et anomale avec des produits complémentaires", a déclaré Antoine Hubert, cofondateur et PDG de la jeune pousse.



Un premier avis favorable

Ynsect souhaite désormais viser le marché de l'alimentation humaine. Une nouvelle étape rendue possible grâce à l'obtention d'une "opinion favorable" de l'Autorité européenne de la sécurité alimentaire (EFSA) sur l'utilisation du ver de farine à destination de l'alimentation humaine en janvier dernier.



Cet avis ne porte que sur l’insecte entier, ce qui inclut la farine séchée qui est en issue. Mais Ynsect aimerait concentrer ses développements sur la production de farines d'insectes, ou scarabée Molitor, déshuilés pour lequel d'autres avis sont attendus. Ces aliments pourront être proposés dans les domaines du sport et de la nutrition santé.



Profiter du portefeuille de Protifarm

Ayant des clients établis en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, au Danemark et en Belgique, le portefeuille de Protifarm permettra à Ynsect de se développer plus rapidement sur ce marché. Par ailleurs, l'entreprise néerlandaise a déposé une demande d'autorisation auprès de l'EFSA pour la consommation de scarabée Buffalo.



Ynsect emploie aujourd'hui 150 salariés et a levé plus de 425 millions d'euros depuis sa création en 2011 à Paris. En octobre dernier, il a levé 224 millions de dollars portant le total de sa levée de fonds en série C à 372 millions de dollars.